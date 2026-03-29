스테이크 40% 할인·와인 반값…신세계그룹, '랜쇼페' 1일 개막

신세계그룹 주요 계열사가 총출동하는 상반기 최대 쇼핑축제 ‘랜더스 쇼핑페스타’(랜쇼페)’가 다음 달 1일 막을 올린다.

29일 신세계그룹에 따르면 다음 달 1일부터 12일까지 열리는 이번 행사에서는 식재료, 가성비 외식 메뉴, 생필품, 패션 등 고객 일상을 이루는 다양한 상품들을 대상으로 대규모 할인 혜택을 제공한다.

랜쇼페는 2021년 야구단 SSG랜더스 창단 기념 행사인 ‘랜더스데이’로 시작해 지난해 쇼핑축제(FESTA)의 의미를 담아 ‘랜더스 쇼핑페스타’로 이름을 바꿨다.

신세계그룹이 2026년 랜더스쇼핑페스타를 진행한다. (제공=신세계그룹)

이번 행사에서는 200여 개의 ‘스타템’이 준비됐고 이 중 ‘슈퍼스타템’ 16개는 핵심 할인 품목이다.

이마트는 다음 달 1일부터 5일까지 인기 한우등심·한돈삼겹살·러시아대게·와인 등 인기 먹거리를 행사카드 결제 시 최대 50% 저렴하게 선보인다. 1~3일에는 스타템 계란 30구 한판을 5450원에 판매한다. 시중 가격보다 2000~4000원 싸다.

슈퍼스타템으로 ‘헤비앤텐더 스테이크’ 립아이, 뉴욕스트립 등 6종을 행사카드 결제 시 최대 40% 싸게 제공한다. 또 다른 슈퍼스타템인 참외는 전품목 40% 할인한다.

트레이더스 슈퍼스타템은 ‘RTG 오메가3’와 ‘멀티비타민’으로 30일부터 다음 달 5일까지 판매한다.

신세계라이브쇼핑에서는 조선호텔과 협업해 1팩 더 담은 살치살 5+1팩과 LA갈비+육개장+떡갈비 3종페스타 등 한정판 상품을 준비했다.

노브랜드버거는 고기더블·치즈더블 슈퍼스타템 ‘노브랜드 버거 어메이징 더블 랜쇼페 에디션’ 라지세트를 선보인다. APP 쿠폰 주문 시 4700원으로 35% 할인된 가격으로 구매가 가능하다.

이마트 24는 손종원 셰프가 ‘일상에서 휴식을 취하며 편하게 즐기는 간편식’을 테마로 쌈밥정식 도시락, 김밥, 샌드위치 등 ‘Day off 시리즈’를 선보인다.

신세계백화점은 스위트델리·푸드마켓·식당가·와인에서 사용 가능한 최대 30% 푸드존 4종 쿠폰팩을 마련했다. JW메리어트호텔은 플레이버즈 2인 뷔페 식사권을 20% 할인한다.

지마켓은 랜쇼페 개막보다 하루 먼저인 31일 로보락의 신상품 ‘로보락 S10’을 단 하루 특가 164만원에 슈퍼스타템으로 준비했다. 랜쇼페 기간 중에는 최대 12% 할인 쿠폰에 카드사 즉시 할인 혜택을 추가로 제공한다.

스타벅스에서는 프로야구 시즌 개막에 발맞춰 야구단별 텀블러와 머그 등 이색 굿즈를 선보인다. 랜쇼페 기간 7만원 상당을 증정하는 ‘럭키7 쿠폰팩’을 마련했다.

SSG닷컴은 랜더스 쇼핑페스타 기간 매일 최대 12% 할인 쿠폰 또는 장보기 지원금을 랜덤 지급한다. 룰루레몬 스테디셀러 레인자켓 등 인기상품 중심으로 최대 30% 할인을 기획했다.

W컨셉은 패션·뷰티·라이프 60여종 스타템과, 랜쇼페 전용 오늘의 브랜드 최대 30% 할인 쿠폰팩 등 혜택을 마련했다.

신세계면세점에서는 최대 80% 할인 메리트를 가진 화장품·병행수입브랜드·주류 등 온라인 전용상품을 준비했다. 신세계사이먼 프리미엄 아울렛에서는 아울렛 가격에 최대 20% 할인을 진행한다.

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매장에서 열리는 현장 이벤트도 고객의 시선을 사로잡을 것으로 기대된다. 스타필드 하남과 수원에서는 흑백요리사에 출연했던 중식마녀 포함 7인 스타셰프를 직접 만날 수 있는 팝업 스토어 공간이 마련된다. 신세계사이먼 프리미엄 아울렛 파주점에서는 캐치 티니핑 포토존·싱어롱 공연 등이 열린다.

신세계그룹은 “랜쇼페는 봄이 되면 고객들이 가장 기다리는 쇼핑축제로 자리매김할 것”이라며 “그룹의 역량을 총동원하여 고객에게 확실한 혜택을 줄 수 있도록 하겠다”고 말했다.