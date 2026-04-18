1만1000mAh 대용량 배터리폰 나오나

중국 스마트폰 제조사 아너가 1만1000mAh급 대용량 배터리를 탑재한 스마트폰을 테스트 중인 것으로 전해졌다.

안드로이드헤드라인 등 외신은 17일(현지시간) 유명 IT 팁스터 디지털챗스테이션을 인용해 아너가 정격 용량 1만690mAh, 정격 에너지 40.41Wh 수준 대용량 배터리 생산에 착수했다고 보도했다.

1만80mAh 배터리를 탑재한 아너 파워2 (사진=아너)

해당 배터리는 실제 사용 환경에서 최소 1만1000mAh 이상 용량을 제공할 것으로 예상된다. 다만 이 배터리가 어떤 제품에 적용될지는 아직 구체적으로 알려지지 않았다.

이 배터리가 차세대 스마트폰에 탑재될 경우, 삼성전자의 플래그십 모델인 갤럭시 S26 울트라(5000mAh) 대비 두 배 이상 높은 용량을 갖추게 된다.

아너는 이미 1만mAh급 배터리를 탑재한 ‘아너 윈’, ‘아너 윈 RT’, ‘아너 파워2’ 등을 출시하며 대용량 배터리 시장을 선도하고 있다. 특히 차기 모델인 ‘아너 파워3’에 이번 1만1000mAh 배터리가 적용될 가능성이 제기된다고 안드로이드헤드라인은 전했다.

관련기사

앞서 아너는 지난해 4월 ‘아너 파워’에 8000mAh 배터리를 탑재했으며, 올해 1월 출시한 ‘아너 파워2’에는 1만80mAh 배터리를 적용한 바 있다. 이러한 흐름을 고려할 때 후속 모델에서 배터리 용량이 추가로 확대될 가능성이 높다는 분석이다.

한편 ‘아너 파워2’는 미디어텍 디멘시티 8500 엘리트 칩셋과 12GB 램, 6.79인치 120Hz AMOLED 디스플레이를 갖췄으며, 5000만 화소 메인 카메라를 포함한 후면 듀얼 카메라를 지원하는 등 중급형 스마트폰에 가까운 사양을 갖추고 있다.