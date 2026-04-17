니콘이미징코리아, 자아성장 플랫폼 '밑미'와 협업

니콘이미징코리아가 5월부터 7월까지 3개월간 자아성장 큐레이션 플랫폼 '밑미(Meet Me)'와 사진을 통한 자아성찰 프로그램 '포토 리추얼'을 진행한다.

'포토 리추얼'은 스마트폰이 아닌 카메라로 일상을 기록하며 자신만의 시선과 감각을 발견하는 의미 있는 습관(리추얼)을 발견하기 위한 프로그램이다. 각 회차는 리추얼 수행, 결과 리뷰 및 공유 단계로 구성된다.

니콘이미징코리아가 밑미와 '포토 리추얼' 프로그램을 진행한다. (사진=니콘이미징코리아)

5월에는 올리부 작가와 '마음이 끌려서 수집하는 것들', 6월은 이영민 작가와 '사랑스럽게 보게 되는 존재들', 7월은 무과수 작가와 '또 가고 싶은 좋아하는 곳들'을 주제로 사진을 기록한다.

니콘이미징코리아는 매 회차별 응모자 중 최대 20명을 선정해 참가비 지원, Z fc/Z50 Ⅱ 등 미러리스 카메라 대여 등을 진행한다.

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선정된 참가자들은 서울시 종로구에 위치한 모임 공간에서 열리는 발대식과 리추얼 선언 미팅을 기점으로 2주간 활동한다.

프로그램 개요 확인은 니콘이미징코리아 웹사이트에서, 참가 신청은 밑미에서 가능하다.