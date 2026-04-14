니콘이미징코리아, 미러리스 정품등록 행사 진행

니콘이미징코리아가 오는 6월 말까지 미러리스 카메라 5종 대상 정품등록 행사를 진행한다.

대상 제품은 Z8·Z6 Ⅲ·Z5 Ⅱ·Zf 등 사진 특화 미러리스 카메라 4종, 레드(RED) 영상 기술을 투입한 시네마 미러리스 카메라 ZR 등 총 5종이다.

오는 6월 21일까지 제품을 구입하고 6월 29일까지 정품 등록과 무상 서비스 연장 신청을 마친 뒤 7월 6일까지 추가 사은품을 신청하면 된다.

영상 촬영에 특화된 니콘 ZR 시네마 미러리스 카메라. (사진=지디넷코리아)

Z8, Z6 Ⅲ 구매시 카메라 스트랩과 추가 배터리, ZR 구매시 전용 케이지와 탑핸들, Zf와 Z5 Ⅱ 구매시 정품 배터리를 추가 제공한다.

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같은 기간 중 미러리스 카메라용 Z마운트 니코르 렌즈 15종 대상 캐시백 행사도 함께 진행된다.

정품등록 행사 개요와 대상 제품 제원, 추가 사은품 정보는 니콘이미징코리아 웹사이트에서 확인할 수 있다.