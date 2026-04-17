티빙, KBO 팬덤 중계에 우디·이지영 출연

티빙은 각 구단의 개성을 살린 호스트가 출연하는 2026 신한 SOL KBO 리그 4월 3주차 주말 팬덤중계 라인업을 공개했다고 17일 밝혔다.

‘팬덤중계’는 각 팀을 응원하는 셀럽이 직접 마이크를 잡고 이용자와 실시간으로 소통하는 스포츠 예능 융합 콘텐츠다.

오는 18일 오후 1시35분부터 시작되는 첫 번째 ‘팬덤중계’는 현재 리그 상위권에서 경쟁 중인 LG트윈스와 삼성 라이온즈의 경기다.

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티빙 4월 3주차 팬덤중계 라인업 공개 포스터 (사진=티빙)

LG트윈스 중계석엔 일타강사 이지영과 LG트윈스 팬 스트리머로 활약하는 하세령이 함께한다. 삼성라이온즈 진영엔 100만 구독자를 보유한 크리에이터 릴카와 싱어송라이터 우디가 호흡을 맞춘다.

이어 19일 오후 1시35분엔 기아타이거즈와 두산베어스의 경기가 이어진다. 기아 진영엔 개그맨 박성광과 ‘타이거즈 상징’ 나지완 해설위원이 출격한다. 두산 쪽엔 송정훈, 김지원 아나운서가 출연한다.