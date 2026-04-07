티빙, 14일 '하트시그널5' OTT 독점 공개

티빙이 채널A 인기 연애 리얼리티 '하트시그널5'를 오는 14일 OTT 독점 공개한다고 밝혔다.

'하트시그널'은 시그널 하우스에서 펼쳐지는 청춘남녀의 연애를 관찰 분석하며 최종 커플을 추리하는 연애 리얼리티 예능이다.

SNS와 커뮤니티를 중심으로 '시그널 추리' 콘텐츠가 확산하며, 시청 경험 자체를 하나의 참여형 콘텐츠로 확장시킨 것이 특징이다.

티빙 '하트시그널5' 포스터 (사진=티빙)

시즌5 역시 섬세해진 감정선과 관계 서사를 바탕으로, 원조 멤버인 윤종신, 이상민, 김이나와 새 멤버인 로이킴, 츠키가 연예인 예측단에 합류한다.

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티빙은 오리지널 콘텐츠 '환승연애', '연애남매' 등 라인업에 이어 '하트시그널5' 독점 공개를 통해 연애 리얼리티 콘텐츠 경쟁력을 강화한다.

티빙 관계자는 "'하트시그널'은 매 시즌 높은 화제성을 입증해 온 연애 리얼리티"라며 "티빙을 통해 시청자들이 더욱 몰입감 있게 콘텐츠를 즐길 수 있도록 경험을 확장해 나갈 것"이라고 말했다.