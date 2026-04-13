티빙, 20일 ENA 월화드라마 '허수아비' OTT 독점 공개

티빙은 오는 20일 첫 방송되는 ENA 월화드라마 '허수아비'를 OTT 독점 공개한다고 밝혔다.

'허수아비'는 연쇄 살인 사건의 진범을 쫓던 형사가 자신이 혐오하던 인물과 뜻밖의 공조를 시작하며 벌어지는 범죄 수사 스릴러다.

작품은 실제 벌어졌던 사건을 모티브로 했다. 1988년부터 2019년까지 30년 세월을 아우르며 과거와 현재를 교차시켜 서사를 밀도 있게 완성했다.

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드라마 '허수아비' 포스터 (사진=티빙)

연출은 SBS '모범택시'로 장르물의 흥행 공식을 새롭게 쓴 박준우 감독이 맡았다.

배우는 박해수가 형사 '강태주' 역으로 극의 중심을 이끌고, 이희준은 엘리트 검사 '차시영' 역으로, 곽선영은 기자 '서지원' 역으로 분한다. 여기에 송건희, 서지혜, 정문성, 백현진, 유승목 등 탄탄한 연기 내공을 지닌 배우들이 합류한다.