티빙, KBO '팬덤중계' 2주차 라인업 공개

티빙은 각 구단의 개성을 살린 호스트와 함께하는 2026 신한 SOL KBO 리그 주말 ‘팬덤중계’ 라인업을 공개했다고 9일 밝혔다.

티빙 ‘팬덤중계’는 각 팀을 응원하는 연예인이 직접 마이크를 잡고 이용자와 실시간으로 소통하는 오리지널 스포츠 예능 융합 콘텐츠다.

주말엔 올 시즌 첫 만남을 앞둔 구단들의 팬던 중계가 팬들을 기다린다. 오는 11일 첫 번째 ‘팬덤중계’는 두산 베어스와 KT 위즈의 맞대결이다. 두 팀 모두 올 시즌 첫 팬덤중계다.

티빙 2026 KBO 팬덤중계 포스터 (사진=티빙)

두산 베어스 중계석엔 송정훈 아나운서와 김지원 아나운서가 자리하고, KT위즈 진영에선 육튜브와 개그맨 박휘순이 호흡을 맞춘다.

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이어 12일 오후 2시엔 롯데 자이언츠와 키움히어로즈 경기가 이어진다. 롯데 자이언츠 진영엔 송승준 해설위원과 김리하 아나운서가 호스트로 나서며, 키움히어로즈는 오수빈 캐스터와 신채린 아나운서가 출격한다.

티빙은 KBO 리그 전 경기 생중계와 더불어 MBC스포츠+, KBS N 스포츠와 협력해 '베이스볼 투나잇', '아이러브 베이스볼' 디지털 독점 생중계를 진행한다.