김승연 회장, 북일학원 50주년 맞아 퇴직 교사들과 만찬

김승연 한화그룹 회장이 북일학원 설립 50주년을 맞아 퇴직 교사들을 초청해 만찬을 열었다. 북일학원과 인연을 이어온 교사들에게 감사의 뜻을 전하는 자리로 마련됐다.

17일 한화그룹에 따르면 김 회장은 16일 오후 서울 중구 플라자호텔에서 북일학원 퇴직 교사 37명을 초청해 만찬 행사를 개최했다. 행사에는 2007년 정년 퇴직한 엄동일 전 교장을 비롯해 올해 교단을 떠난 신진수 교사, 김옥선 북일고 교장, 윤세윤 북일여고 교장 등 전·현직 교사 43명이 참석했다.

김 회장은 만찬에 앞서 “북일고 개교 50주년을 맞아 북일의 초석을 다져 주신 선생님들을 모시고 감사의 마음을 전할 수 있어 매우 뜻 깊게 생각한다”며 “선생님들께서 보여주신 미래 비전과 가르침은 북일 인재들의 나침반이 될 것”이라고 강조했다. 이어 “오늘 이 자리가 선생님들께 기쁨과 위안이 되기를 바란다”며 “선생님들께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다”고 말했다.

김승연 회장이 4월 16일 북일학원 퇴직교사 초청만찬에 참석한 선생님들과 인사를 하고 있다. (사진=한화그룹)

엄동일 전 북일여고 교장은 인사말에서 퇴직 교사 모임인 ‘삼락회’ 지원에 감사를 전했다. 그는 퇴직 이후에도 소속감을 유지할 수 있었다고 말했다.

이날 퇴직 교사들은 김 회장에게 붓글씨 액자와 호두과자를 선물했다. 북일고 퇴직 교사 김평호 씨는 직접 쓴 서예 작품을 전달했다.

북일재단 관계자는 “이번 행사는 ‘교육은 국가 백년대계의 초석’이라는 선대 김종희 회장의 ‘인재보국(人材報國)’ 정신을 계승하고 실천한 것"이라고 평가했다.

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만찬이 끝난 뒤 김 회장은 참석 교사들 손을 일일이 맞잡고 배웅했다. 앞서 김 회장은 지난 4일 열린 북일고 개교 50주년 기념행사에도 참석해 재학생과 교사들을 격려했다.

한편 1976년 3월 6일 설립된 북일학원은 현재 북일고와 북일여고를 포함해 60학급, 재학생 1697명, 교직원 201명 규모로 운영되고 있다.