재계 총수 연봉 1위는 한화 김승연 회장…248억원

지난해 국내 주요 그룹 총수 가운데 연봉(퇴직금 제외) 최다 수령자는 김승연 한화그룹 회장으로 나타났다.

18일 제출된 한화그룹 계열사 사업보고서에 따르면 김 회장은 한화·한화에어로스페이스 등 5개 계열사에서 총 248억 4100만원을 받았다. 전년 약 140억원에서 큰 폭으로 증가한 것으로, 한화비전에서 보수를 새로 받기 시작한 영향이 반영됐다.

구체적으로 ▲한화 50억 4000만원 ▲한화솔루션 50억 4100만원 ▲한화에어로스페이스 50억 4000만 ▲한화시스템 50억 4000만원 ▲한화비전 46억 8000만원 등이다.

장남 김동관 부회장은 보수는 80억 9600만원이었다. 계열사별 보수는 ▲한화 26억 9000만원 ▲한화솔루션 27억 1600만원 ▲한화에어로스페이스 26억 9000만원 등으로 집계됐다. 지난해 총 보수(약 92억원)보다 줄었다.

사진 왼쪽부터 신동빈 롯데그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 김승연 한화그룹 회장, 이재현 CJ그룹 회장 (사진=각 사)

퇴직금을 포함하면 류진 풍산그룹 회장이 466억 4500만원으로 1위다. 류 회장은 2023년 한국경제인협회장에 취임했고 이후 풍산홀딩스 대표직에서 물러나면서 지난해 퇴직금 388억원을 수령했다.

퇴직금을 제외한 보수 기준 연봉 2위는 이재현 CJ그룹 회장으로, CJ와 CJ제일제당에서 CJ 138억 2500만원, CJ제일제당 39억 1800만원을 받아 총 177억원을 수령했다.

3위는 정의선 현대차그룹 회장으로 약 175억원을 받았다. 정 회장은 기존에 현대차·현대모비스에서만 보수를 받았으나 지난해부터 기아에서 54억원을 추가로 수령하면서 5위에서 3위로 올랐다.

4위는 조현준 효성그룹 회장(157억원), 5위는 신동빈 롯데그룹 회장(149억 9300만원)이었다. 다만 신 회장은 호텔롯데·롯데물산 사업보고서가 추후 공개되면 총 보수가 늘어날 전망이다.

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최태원 SK그룹 회장은 82억 5000만원, 구광모 LG그룹 회장은 71억 2700만원을 받았다. 이재용 삼성전자 회장은 2017년부터 무보수 경영을 이어오고 있다. 두산그룹은 아직 사업보고서가 공개되지 않았다.

조원태 한진그룹 회장은 지난해 대한항공과 한진칼 등 4개 계열사로부터 총 145억7800만원을 수령했다. 전년 대비 42.7% 늘어난 규모다.