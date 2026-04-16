스마트폰 재부팅, 얼마나 자주 해야 할까

스마트폰이나 컴퓨터가 오작동하거나 와이파이 연결이 불안정할 때 기기 재부팅은 가장 기본적인 해결 방법 중 하나로 꼽힌다. 전문가들은 특별한 문제가 없더라도 일정 주기로 스마트폰을 재부팅하는 것이 성능 유지에 도움이 될 수 있다고 조언한다.

IT매체 BGR은 최근 아이폰과 안드로이드폰의 권장 재부팅 주기에 대해 최근 보도했다.

사진=미국 지디넷닷컴

아이폰, 일주일 또는 2주에 한번

애플은 아이폰이 제대로 작동하지 않을 때 재부팅을 권장하지는 않는다. 하지만 작동이 멈춘 앱의 경우 종료했다가 다시 실행해 보라는 권고하고 있다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 아이폰이나 아이패드를 재시동해 보라고 안내 페이지에 적혀 있다.

아이폰을 재부팅하면 기기에서 실행 중이던 앱이 모두 종료되므로 다시 실행해야 한다. 따라서 이 과정을 통해 성능 저하 및 배터리 수명 단축과 같은 문제를 해결할 수 있다.

BGR은 아이폰 사용자라면 일주일에 한 번 또는 2주에 한 번 정도 재부팅하는 것이 적절하다고 전했다. 또한 평소에 재부팅을 해보는 습관은 실제 문제가 발생했을 때 빠르게 대응할 수 있다는 장점도 있다고 설명했다.

안드로이드폰은?

안드로이드폰 역시 기본 원리는 비슷하지만, 생태계 특성상 상황이 조금 더 복잡하다. 구글의 안드로이드 운영체제는 제조사별로 맞춤형 인터페이스가 적용되기 때문에 소프트웨어 버그 발생 가능성이 상대적으로 높을 수 있다. 구글은 지원 문서를 통해 앱 멈춤이나 연결 오류 등의 문제가 발생했을 경우 재시작을 우선적인 해결 방법으로 제시하고 있다. 다만 구체적인 재부팅 주기는 명시하지 않았다.

반면 삼성전자는 보다 적극적인 입장이다. 삼성전자는 지원 문서를 통해 갤럭시 스마트폰의 속도 저하나 멈춤 현상을 방지하기 위해 정기적인 재부팅을 권장하며, 경우에 따라 매일 재부팅하는 것도 도움이 될 수 있다고 안내하고 있다.

다만 이러한 권장 사항은 사용 환경에 따라 조정이 가능하다. 갤럭시S26 시리즈와 같은 고성능 모델을 사용하는 경우에는 며칠에 한 번 또는 일주일에 한 번 정도 재부팅해도 충분할 수 있다며 이 같은 기준은 다른 안드로이드폰에도 유사하게 적용될 수 있다고 BGR은 전했다.

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또한 삼성전자는 갤럭시 사용자에게 ‘자동 재시작’ 기능을 제공해 일정 시간에 맞춰 기기가 스스로 재부팅되도록 설정할 수 있도록 지원한다.

전문가들은 “정기적인 재부팅은 필수는 아니지만, 기기 성능 유지와 오류 예방을 위한 간단하면서도 효과적인 방법”이라고 설명한다.