도로공사, 국민 목소리로 고속도로 서비스 개선

한국도로공사(사장 직무대행 이상재)는 고속도로 서비스 향상을 위해 국민 의견을 정책에 반영하는 ‘한국도로공사 국민소통단’을 16일부터 5월 3일까지 모집한다.

‘국민소통단’은 5월부터 12월까지 아이디어 제안, 정책 과정 참여, SNS 홍보 등 다양한 활동을 수행한다.

아이디어 제안을 통해 고객서비스·제도 개선을 위한 다각적인 의견을 제안하고, 정책 과정 분야에서 도로공사 경영 관련 설문과 주요 기술 평가 사업에 직접 참여해 모니터링 활동을 수행한다. 홍보활동 분야에서는 도로공사의 혁신 우수사례와 주요 현안을 대외적으로 알려 국민과 공사를 잇는 가교 역할을 할 예정이다.

모집대상은 도로공사에 관심 있는 국민으로, 연령·지역·직업·관심 분야 등을 종합적으로 고려해 70명 이내로 선발한다. 안전·AI·홍보·혁신·교통·건설분야 관심 인재 및 전문가나 고속도로 상시 이용자, 유사 활동 경험자, SNS 활동가 등을 우대한다.

한국도로공사 '2026년 국민소통단' 모집 포스터.

선발된 인원에게는 활동 실적에 따라 활동비를 차등 지급하며, 분기별 최대 10만에서 20만원으로 상향했다. 우수 활동자 5명에게 별도로 지급되는 포상금도 최대 20만원에서 30만원으로 상향 조정했으며 총규모 2790만원을 지급한다.

올해는 ‘국민소통단’이 직접 현장에서 참여할 수 있도록 오프라인 워크숍을 운영한다. 단순 의견 제안을 넘어 도로공사의 주요 현안을 함께 논의하고 실질적인 해결책을 도출하는 양방향 소통이 목적이다.

지원은 도로공사 홈페이지에서 지원서를 내려받아 전자우편으로 제출하면 된다.

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한편, 지난해 ‘국민소통단’의 아이디어 제안이 정책 과정에 반영된 사례로 휴게소 내 육아 편의 공간 개선 의견이 채택돼 ‘아이사랑 도서관’ ‘마미휴 라운지’ 등 가족 친화형 휴게소 조성에 기여했다. 또 고속도로 통행료 편의점 수납 서비스를 홍보해 국민의 정책 이해도와 수용성을 높였다.

도로공사 관계자는 “국민의 소중한 아이디어는 고속도로 서비스를 개선하는 핵심 동력”이라며 “앞으로도 국민의 다양한 의견이 실제 정책으로 구현될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.