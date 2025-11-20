새만금-전주 고속도로 22일 개통…이동거리 8km·이동시간 43분 단축

국토교통부는 한국도로공사(대표 함진규)와 함께 새만금포항고속도로 새만금-전주 구간을 22일 오전 10시 개통한다.

새만금-전주 고속도로는 전라북도 김제시 진봉면에서 전주시를 거쳐 완주군 상관면을 연결하는 총연장 55.1km의 왕복 4차로 도로로 총사업비 2조7천424억원이 투입됐다.

이번 개통으로 동서 3축 새만금포항 전체 구간(311km) 가운데 65%인 201km 구간이 완성됐다. 특히 지난 10월에는 무주-성주-대구가 예비타당성조사 대상사업으로 선정됨에 따라, 관련 절차를 차질 없이 이행해 호남과 영남을 잇는 동서 3축 고속도로를 순차적으로 완성해 나갈 계획이다.

이상준 남광토건 현장소장이 새만금-전주고속도로와 호남고속도로가 연결되는 지점을 설명하고 있다.

새만금-전주 고속도로가 개통되면 전북권 4개 주요 고속도로(서해안선·호남선·순천완주선·익산장수선)와 직접 연결돼 전북지역 핵심 교통망 구축을 통한 교통혼잡 해소와 물류비 절감에 기여할 것으로 기대된다.

새만금-전주 고속도로 개통으로 김제시 진봉면에서 완주군 상관면까지 이동시간은 기존 76분에서 33분으로 약 43분 단축되고 주행거리는 62.8km에서 55.1km로 약 8km 단축됐다. 국토부는 차량 운행비용 절감·교통사고 감소 등 연간 2천18억원의 경제적 편익을 기대했다.

새만금 개발사업과 연계해 물동량 증가에 대비하고 동서 간 교통망 구축을 통해 지역경제 활성화에 기여하는 것은 물론 고군산 군도·모악산도립공원·전주 한옥마을 등 지역 주요 관광지와 접근성이 강화돼 전북지역 관광 활성화에 기여할 전망이다.

새만금-전주 고속도로 김제 휴게소(왼쪽)와 주탑을 전주 전통가옥 대문을 형상화한 '완산교'.

새만금-전주 고속도로는 주변 경관과 지역 정체성을 반영한 디자인으로 전북의 랜드마크로 자리 잡을 전망이다. 특히 완산교 주탑은 전주 전통가옥의 대문을 형상화해 ‘전주의 관문’을 상징하며, 김제휴게소는 김제평야의 볍씨 모양을 본떠 지역 농업문화를 담아냈다.

한편, 21일 오후 2시 김제휴게소(새만금방향)에서는 김윤덕 국토부 장관, 함진규 도로공사 사장을 비롯해 지역 국회의원, 지방자치단체, 공사관계자 및 지역 주민 등 약 300여 명이 참석한 가운데 개통식을 개최한다.

개통식에서는 건설사업 유공자에 대한 국토교통부 장관 표창도 수여한다.

김윤덕 국토부 장관은 “새만금–전주 고속도로 개통은 새만금신항 등 새만금 개발사업과 연계해 전북지역의 접근성을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣는 동북아 경제중심지로 도약하는 발판이 될 것”이라며 “국가간선도로망 동서 3축 완성을 위해 새만금–포항 노선 중 미개통 구간인 전주~무주~성주~대구 구간도 적극적으로 추진하겠다”고 밝혔다.