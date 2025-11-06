포항-영덕 고속도로 30.9km 구간 개통…이동시간 23분 단축

국토교통부와 한국도로공사(대표 함진규)는 동해고속도로 포항–영덕 구간을 8일 오전 10시 개통한다고 6일 밝혔다.

개통구간은 연장 30.9km에 이르는 왕복 4차로로, 총사업비 1조6천115억원을 투입했다. 2016년 착공 후 9년 여 공사기간을 거쳐 완공했다.

포항-영덕 고속도로가 개통되면 포항시 북구 흥해읍에서 영덕군 강구면까지 주행거리는 37km에서 31km로 6km 가량 줄어들고 이동시간은 42분에서 19분으로 23분 단축될 것으로 예상된다.

인접 도로인 국도 7호선 교통량의 상당 부분도 전환돼 출퇴근은 물론 해안 관광객 이동도 원활해져 교통혼잡 완화에 기여할 것으로 기대된다.

포항휴게소 조감도

포항–영덕 고속도로는 최초로 터널 내 위성항법시스템(GPS)을 시범 도입해 터널 내부에서도 끊김없이 자동차 내비게이션을 이용할 수 있도록 해 운전자 편의를 개선했다.

동해 해안 도로 특성을 활용해 바다가 보이는 지점에 포항휴게소와 영덕휴게소를 조성하고 각각 영일만의 선박 모양과 지역 특산품인 영덕대게를 형상화하는 건축물로 지역 홍보 효과에도 기여할 것으로 기대된다.

이우제 국토부 도로국장은 “포항–영덕 고속도로 개통은 경북 동해안권의 접근성을 높이고 지역 경제에 활력을 불어넣는 성장 촉매제가 될 것”이라면서 “국가 간선도로망 남북 10축(강원 고성-부산시) 완성을 위해 동해선 구간 사업 절차를 차질 없이 이행할 계획”이라고 밝혔다.