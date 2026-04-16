세라젬, KPGA 투어 6년 연속 공식 스폰서

세라젬이 한국프로골프협회(KPGA)와 공식 스폰서 계약을 연장했다고 16일 밝혔다. 이로써 세라젬은 KPGA 투어 후원을 6년 연속 이어간다.

KPGA는 국내 남자 프로골프 투어를 대표하는 협회다. 세라젬은 2021년 첫 협약 이후 KPGA 투어를 비롯해 챌린지투어, 챔피언스투어 등 주요 대회를 꾸준히 후원해왔으며, 지난해에는 13개 대회를 대상으로 제품 지원과 마케팅 활동을 병행하며 파트너십을 공고히 했다.

KPGA 투어 6년 연속 공식 스폰서십을 이어가고 있는 세라젬.(사진=세라젬)

이번 계약 연장에 따라 세라젬은 2026년 시즌 KPGA 투어 주요 대회에 ‘마스터 V 컬렉션’과 ‘파우제 M 컬렉션’을 지원한다. 해당 제품은 우승자 부상과 홀인원 경품, 갤러리 경품 등으로 활용되며, 경기 전후 선수들의 컨디션 관리와 관람객 휴식 환경 조성에 기여할 예정이다. 먼저 16일 개막하는 ‘제21회 DB손해보험 프로미 오픈’에 ‘마스터 V9’과 ‘파우제 M6’를 제공한다.

골프는 반복적인 스윙과 장시간 라운드로 인해 근육 피로도가 높고 척추 부담이 큰 종목으로, 세라젬은 이러한 스포츠 특성을 고려해 헬스케어 제품을 지원하며 선수들의 컨디션 회복과 휴식을 지원하고 있다.

세라젬이 KPGA에 지원하는 프리미엄 안마의자 ‘파우제 M 컬렉션’은 직가열 온열볼을 적용해 운동 후 근육 이완과 컨디션 회복에 도움을 준다. 그 중 ‘파우제 M6’는 사용자 체형에 맞춘 마사지와 지압, 주무름, 두드림 등 다양한 프로그램을 제공하며 발이 닿는 곳을 숨길 수 있는 빌트인 풋레스트 기능 등 뛰어난 공간 효율성으로 인기를 얻고 있다.

척추 관리 의료기기 ‘마스터 V 컬렉션’은 식약처로부터 근육통 완화 등 효능·효과를 인정받은 제품으로, 골프에 특화된 모드가 적용되어 있다. ‘마스터 V9’은 목부터 골반까지 입체 회전 마사지 기능을 적용해 척추 전반을 집중적으로 관리할 수 있도록 설계됐다.

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세라젬은 KPGA뿐 아니라 KLPGA와도 2026년 공식 파트너 협약을 체결하며 국내 프로골프 전반으로 스포츠 마케팅을 확대하고 있다. 또한 최연소 명예의 전당에 입성한 리디아 고를 글로벌 앰배서더로 발탁하였고, 이번 시즌 LPGA 투어에 공식 참가하는 황유민 프로와 지난 12일 2026 KLPGA iM금융오픈에서 우승을 차지한 수퍼 루키 김민솔 프로를 후원하는 등 협회와 선수 지원을 병행하며 스포츠를 통해 소비자 접점을 지속적으로 확대하고 있다.

세라젬 관계자는 “6년 연속 KPGA 공식 스폰서십을 이어가게 된 것은 의미 있는 이정표”라며 “앞으로도 세라젬의 헬스케어 제품을 통해 선수들의 컨디션 관리와 골프 팬들의 휴식 경험을 지원하고, 스포츠와 연계한 헬스케어 영역을 지속적으로 확장해 나가겠다”고 말했다.