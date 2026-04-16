롯데마트·슈퍼, 세븐일레븐과 2000원대 통식빵 출시

롯데마트·슈퍼와 세븐일레븐은 전문 베이커리 수준의 자체브랜드(PB) 생식빵을 출시한다고 16일 밝혔다.

이날부터 전 점에서 판매하는 ‘오늘좋은 숨결통식빵(400g)’은 2000원대로 롯데중앙연구소의 특허 유산균 발효 공법을 적용하고 롯데웰푸드에서 생산한다.

숨결통식빵은 유산균 발효종(2.85%)을 함유해 질긴 성질의 단백질 조직인 ‘글루텐’ 구조를 유연하게 만들어 결대로 찢어지는 부드러움을 구현했다. 벌꿀과 연유를 함유해 단맛과 풍미를 더했다. 대용량은 남을 경우 신선도가 떨어진다는 소비자 의견을 반영해 한두 번에 즐기기 좋은 400g 규격을 채택했다.

관련기사

서울시 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점에서 김예린 식품PB개발팀 상품기획자(MD)가 '오늘좋은 숨결통식빵'을 홍보하고 있다. (제공=롯데마트·슈퍼)

편의점 세븐일레븐은 출시를 기념한 할인 행사를 선보인다. 30일까지 롯데카드 또는 BC카드로 결제 시 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 또 ‘통뜯촉(통째로 뜯어먹는 촉촉한 식빵)’ 챌린지를 5월 31일까지 공식 인스타그램과 유튜브 채널에서 진행한다.

김예린 롯데마트·슈퍼 식품PB개발팀 상품기획자(MD)는 “이번 ‘숨결통식빵’은 부드러운 식감과 합리적인 가격을 앞세워 ‘프리미엄의 대중화’를 이끌고자 한다”며 “앞으로도 고물가 시대에 고객들이 부담 없이 프리미엄 미식 경험을 즐길 수 있도록 베이커리 PB 라인업을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.