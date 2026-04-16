아이브·라이즈 등 인간 아이돌 꺾은 '플레이브', 홍대역에 뜬다

번개장터(공동대표 강승현·최재화)가 지난 3월 진행한 ‘스타굿즈 지하철 총공전’ 행사에서 버추얼 아이돌 그룹 ‘플레이브(PLAVE)’가 최종 1위를 차지했다고 16일 밝혔다.
스타굿즈 지하철 총공전은 번개장터 내 핵심 카테고리인 ‘스타굿즈’의 활성화를 위해 기획된 팬 참여형 이벤트다. 단순한 할인 쿠폰 지급을 넘어, 팬덤이 직접 제작하는 ‘지하철 광고’를 보상으로 내걸어 화제를 모았다. 즐겨찾기 점수, 구매 완료, 글로벌 구매, SNS 포스팅 등 4가지 미션 점수를 합산한 결과, 플레이브는 총점 2만7950점을 기록하며 아이브, 라이즈, 데이식스 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 정상에 올랐다.
1위 그룹에 주어지는 이번 보상은 번개장터가 광고 비용 전액을 지원하되, 광고의 주인공인 팬들이 직접 디자인과 집행을 주도한다는 점이 특징이다. 번개장터는 플레이브의 다섯 멤버(예준·노아·밤비·은호·하민)별로 각 1명씩, 총 5명의 광고 진행자를 선발할 예정이다. 선정된 팬은 직접 최애 멤버의 광고 소재를 제작하고 매체사와 소통하며 ‘내 손으로 만드는 지하철 광고’라는 특별한 경험을 하게 된다.
관련기사
- 민·관·학 함께하는 '디지털 트러스트' 대국민 캠페인 열린다2026.04.07
- '사람 중심' HR테크 컨퍼런스 5월 열린다2026.03.25
- 2026 봄·여름 놓치면 안될 'HR 컨퍼런스' 3선2026.04.06
- "AI가 흉내 못 내는 단 하나, 인간의 ‘딴짓’에 미래 있다"2026.04.08
광고 진행자 모집은 오는 22일까지 번개장터 앱을 통해 진행된다. 플레이브 관련 거래 이력과 팬 활동 내역 등을 종합적으로 평가해 30일 최종 5인을 발표할 계획이다. 완성된 광고는 K팝 팬덤의 성지로 불리는 공항철도 홍대입구역에 7월 초 게재될 예정이다.
번개장터 관계자는 “이번 프로젝트는 팬들이 앱 내 활동을 통해 최애 아이돌을 직접 응원하고, 그 결실로 광고라는 실질적인 리워드를 쟁취하는 팬덤 친화적 마케팅의 결과”라며 “단순히 굿즈를 사고파는 곳을 넘어 전 세계 팬들의 열정이 실시간으로 교차하는 ‘글로벌 팬덤 아지트’로서 더욱 신박한 프로젝트를 이어갈 것”이라고 말했다.