"AI가 흉내 못 내는 단 하나, 인간의 ‘딴짓’에 미래 있다"

성능 좋은 AI가 채용 공고를 쓰고, 퇴사자를 예측하며, 보고서까지 뚝딱 만들어내는 시대다. 효율성이 지배하는 세상에서 역설적으로 ‘딴짓’의 가치를 설파하는 투자자가 있다.

삼성전자·퀄컴벤처스·구글코리아를 거쳐 현재 스타트업 발굴의 최전선에 서 있는 조여준 더벤처스 최고투자책임자(CIO)가 그 주인공이다.

그는 5월7일 예정된 ‘HR테크 리더스 데이’의 오프닝 강연 주제로 ‘딴짓 우대’를 내걸었다. 많은 이들이 변화한 시대에 맞춰 AI 교육과 AI 전환(AX)의 필요성을 강조할 때, 딴짓을 우대한다는 그의 생각이 궁금했다. 서울 성동구 더벤처스 사무실에서 조 CIO를 만나 AI 시대에 기업과 리더들이 주목해야 할 진짜 ‘인재’의 조건을 물었다.

“해본 것만 믿는다”... 희소성을 쫓아온 ‘찍먹’의 기록

조여준 더벤처스 최고투자책임자. 조 CIO는 HR테크 리더스 데이 컨퍼런스 행사에서 '딴짓 우대'라는 제목의 오프닝 강연을 진행할 예정이다. (사진=지디넷코리아)

조여준 CIO의 이력서는 언뜻 보면 ‘역주행’의 연속이다. 뉴욕의 헤지펀드 애널리스트로 잘나가던 그는 돌연 연봉을 깎아가며 한국의 삼성전자 기흥 사업장으로 자리를 옮겼다. 주변에선 다들 의아해했지만, 그는 확신이 있었다. “남들이 안 하는 조합을 만들어 희소한 사람이 되자”는 나름의 계획이 있었던 것.

“회계사로 커리어를 시작했지만 과거의 실적보다 미래의 예측이 궁금해 투자 쪽으로 눈을 돌렸습니다. 삼성전자에서는 실리콘밸리 오피스 셋업과 투자 시스템 구축을 맡았죠. 당시 외국 투자 업무를 이해하면서 한국 기업의 생리를 아는 인력이 드물었거든요. 그 ‘희소성’ 덕분에 재미있는 일을 많이 할 수 있었습니다.”

그의 커리어를 관통하는 키워드는 일명 ‘찍먹(직접 찍어 먹어보기)’이다. 벤처캐피털에서 심사역으로 일하던 그는 API·SDK 같은 기술 용어들이 피부에 와닿지 않자 이를 직접 확인하기 위해 구글로 이직해 3년을 보내기도 했다.

“남의 설명을 듣는 것으론 만족이 안 됩니다. 직접 생태계 안으로 들어가 봐야 직성이 풀리죠.”

이런 집요한 경험주의는 그를 ‘모르는 것을 모른다고 당당히 말할 수 있는’ 전문가로 만들었다. 본질을 꿰뚫는 그의 안목은 ‘토스’와 ‘두나무’ 같은 유니콘 기업 투자 경험으로 이어지기도 했다.

AI는 ‘중간’을 채우지만, 인간은 ‘새로운 점’을 찍는다

조여준 CIO는 딴짓에 진심인 사람이야말로 스스로 동기부여가 된 보물같은 존재라고 했다.(사진=지디넷코리아)

수많은 테크 기업과 투자 현장을 누벼온 그에게 AI 시대는 어떤 모습일까. 조 CIO는 의외로 낙관적으로 전망했다. AI가 인간을 대체하는 것이 아니라, 오히려 인간을 가장 인간답게 만드는 일에 집중하게 할 것이라는 분석 때문이었다.

“AI는 내비게이션과 같습니다. A라는 지점에서 B라는 지점 사이의 최적 경로(중간값)를 채우는 건 기막히게 잘하죠. 하지만 데이터 망 밖에 있는 전혀 새로운 ‘Z’라는 점을 찍는 건 오직 사람만이 할 수 있습니다. 학습된 패턴을 벗어나는 능력, 즉 의도(What)를 가지고 문제를 정의하는 능력이 핵심입니다.”

그는 기업이 원하는 ‘동기부여된 직원’은 결코 프로그램이나 교육으로 만들어지지 않는다고 단언했다. 진짜 동기는 ‘내가 하고 싶어서 하는 일’, 즉 딴짓에서 나오기 때문이다. 슬랙(Slack)은 망한 게임의 부산물이었고, 지메일(Gmail)은 구글 직원의 20% 딴짓 시간에서 태어났다는 게 조 CIO의 설명이다.

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“AI는 시키지 않은 일을 스스로 원해서 하지 못합니다. 면접에서 ‘요즘 하고 싶어서 하는 일이 무엇인가’를 물어야 하는 이유가 여기 있습니다. 딴짓에 진심인 사람은 이미 스스로 동기부여가 된 보물 같은 존재죠.”

HR테크 리더스 데이 시즌5가 5월7일 강남 슈피겐홀에서 진행된다. 사전접수 중이며, 조여준 CIO가 오프닝 강연을 진행한다. 사전신청 페이지는 지디넷코리아 웹사이트 상단에 있는 'HR컨퍼런스'를 클릭해 들어가면 된다.

조여준 CIO는 이번 HR테크 리더스 데이에서 AI가 상당수 업무를 처리하는 시대에 조직이 어떻게 인적 자산을 관리해야 하는지 구체적인 청사진을 제시할 예정이다. 단순히 효율성을 높이는 차원을 넘어 직원들이 남는 시간에 어떤 ‘유의미한 딴짓’을 하게 할 것인가, 그리고 그 딴짓을 어떻게 기업의 자산으로 전환할 것인가를 알려줄 계획이다. 조 CIO의 강연을 직접 듣고, 그를 만나고 싶은 독자들은 5월7일 강남 슈피겐홀에서 열릴 HR테크 리더스 데이 행사에 사전등록(☞바로가기)하면 된다.