AI 휴먼이 로봇 팔 조종…이스트소프트, 피지컬 AI 사업 본격화

이스트소프트가 가상 세계의 인공지능(AI) 휴먼을 실제 로봇 구동 환경에 이식하는 피지컬 AI 아키텍처 구현에 나섰다.

이스트소프트는 캐나다 로봇 AI 및 엣지 컴퓨팅 전문 기업 M2M테크와 전략적 협업을 단행한다고 15일 밝혔다. 이는 회사가 지난 2월 'MWC 2026'에서 확보한 협업이 실질적인 계약으로 이어진 첫 사례다.

M2M테크는 엣지 추론, 에이전틱 AI, 디지털 트윈을 결합한 로봇 AI 솔루션을 제공하는 기업이다. 디지털 트윈 기반의 대규모 피지컬 AI 아키텍처로 글로벌 시장에서 주목받고 있다.

엔비디아 GTC 2026에서 M2M테크는 자사 부스에 이스트소프트의 대화형 AI 서비스 '페르소 인터랙티브' SDK를 적용한 로봇 AI 데모를 선보였다. (사진=이스트소프트)

양사 협업의 첫 결과물은 이미 글로벌 무대에서 공개됐다. 최근 열린 '엔비디아 GTC 2026'에서 M2M테크는 자사 부스에 이스트소프트의 대화형 AI 서비스 '페르소 인터랙티브' SDK를 적용한 로봇 AI 데모를 선보였다.

엔비디아 옴니버스 기반 시뮬레이션 환경에서 로보틱스 플랫폼 '엔비디아 아이작 심'을 활용해 AI 휴먼이 가상의 로봇 팔과 상호작용하는 시연으로, 몰입형 가상현실(VR) 경험을 제공했다.

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이스트소프트는 페르소 인터랙티브를 M2M테크 엣지 AI 플랫폼 및 로보틱스 아키텍처에 통합할 계획이다. 단순한 기계적 움직임을 넘어 인격화한 로봇 AI 솔루션으로 다양한 산업 현장에 즉시 투입 가능한 환경을 구축한다는 방침이다.

정상원 이스트소프트 대표는 "페르소 인터랙티브의 제공 영역이 현실 세계로 무한히 확장되도록 집중할 것"이라고 말했다.