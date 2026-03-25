속삭임·웃음까지 담는다…이스트소프트, AI 더빙 기술 고도화

이스트소프트가 인공지능(AI) 더빙 구독 서비스 '페르소에이아이(Perso AI)' 성능을 높여 글로벌 콘텐츠 제작 시장 공략을 강화한다.

이스트소프트는 페르소에이아이의 감정 표현과 억양, 발화 타이밍을 전반적으로 개선했다고 25일 밝혔다. 감정 기복이 큰 대사와 강조 표현, 속삭임, 웃음 등 다양한 상황에서도 자연스러운 더빙 결과물 생성이 가능해졌다.

언어 지원 범위도 넓어졌다. 이번 업데이트로 100개 언어를 인식하고 33개 언어로 더빙을 지원한다. 생성 시간도 기존 대비 단축돼 콘텐츠 제작 효율성을 높였다. 사용자 편의 기능 역시 추가됐다. 교육, 마케팅, 엔터테인먼트 등 콘텐츠 유형에 맞는 음성 스타일을 직관적으로 고를 수 있는 '보이스톤 카드형 선택기'를 새롭게 탑재했다.

(사진=이스트소프트)

페르소에이아이의 AI 더빙은 영상을 올리면 오디오 소스 분리, 스크립트 추출 및 맥락 기반 번역, 감정 반영 음성 합성, 프레임 단위 립싱크, 최종 영상 출력까지 전 과정을 하나의 파이프라인으로 자동 처리하는 통합형 서비스다. 이스트소프트는 글로벌 AI 음성 기술 기업 일레븐랩스를 포함한 여러 기업과 단위별 기술 협업을 이어가고 있다.

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현재 페르소에이아이는 독일·스페인·브라질·러시아 등 글로벌 시장에서 활발히 활용되고 있다. 이스트소프트는 이번 업데이트가 글로벌 콘텐츠 제작자들로부터 긍정적인 반응을 끌어낼 것으로 기대했다.

권택순 이스트소프트 최고기술책임자(CTO)는 "이번 업데이트는 우리 음성 기술 역량을 더빙 품질에 직접 녹여낸 결과"라며 "음성 표현의 정교함과 다국어 안정성을 함께 끌어올려 AI 더빙이 모든 콘텐츠 제작자의 기본 워크플로우가 되는 환경을 만들겠다"고 강조했다.