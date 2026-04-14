무하유, 일본 AI 콘텐츠 검증 시장 선점 나선다

무하유가 일본 최대 정보기술(IT) 전시회에서 표절·인공지능(AI) 생성 검사 솔루션을 선보이며 현지 AI 콘텐츠 검증 시장 공략에 나섰다.

무하유는 지난 8일부터 10일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 개최된 '재팬 IT 위크(Japan IT Week) 2026'에 참가했다고 14일 밝혔다. 재팬 IT 위크는 전 세계 기업들이 AI·사물인터넷(IoT)·클라우드·빅데이터 등 최신 기술 트렌드와 혁신 사례를 공유하는 자리다.

이번 행사에서 무하유는 일본어 표절검사 솔루션인 '카피모니터'와 AI 생성 검사 솔루션 'GPT킬러' 일본어판을 선보였다. 2020년 출시된 카피모니터는 현재 80개 고객사에서 23만 명 이상이 활용 중이다. 무하유는 2011년부터 국내에서 표절 검사 서비스 카피킬러를 운영하며 데이터 분석 및 자연어처리(NLP) 기술력을 축적했다. 일본어판은 현지의 언어적 특성과 학술 환경에 최적화된 서비스를 제공한다.

(사진=무하유)

GPT킬러 일본어판도 고성능 일본어 자연어 처리 기술을 활용해 AI 생성 문장과 사람이 작성한 문장을 구별하며, 99% 정확도로 AI 생성 여부를 판별한다. 무하유는 카피모니터와 GPT킬러 일본어을 앞세워 일본 시장에서 AI 생성 콘텐츠 탐지 및 검증 플랫폼으로 영역을 넓힌다는 목표다.

무하유는 이번 전시에서 참관객들이 두 솔루션을 직접 체험할 수 있도록 데모를 시연했다. 특히 단순 참관을 넘어 솔루션 도입을 검토하는 기업 및 교육기관 관계자들의 문의가 이어졌다고 회사 측은 강조했다.

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무하유는 일본 시장에서의 성과를 바탕으로 영어권 시장을 포함한 해외 서비스 확장을 준비하고 있다. 글로벌 AI 검증 플랫폼으로 사업 영역을 확대할 계획이다.

신동호 무하유 대표는 "생성형 AI가 일상화되면서 콘텐츠의 신뢰성을 어떻게 증명하느냐가 교육과 비즈니스 모두에서 핵심 과제로 떠올랐다"며 "일본 성과를 바탕으로 글로벌 시장 공략을 가속할 것"이라고 말했다.