"인간 평가자 12분, AI는 4초"…무하유 '프리즘', 금융권 채용시장 집어삼켰다

무하유가 금융권 채용 시장의 평가 기준을 인공지능(AI) 기술로 제시하며 시장 장악에 속도를 낸다.

무하유는 '2025 금융권 공동 채용박람회'에 참가한 76개 금융사 전체가 모의면접 대상자 선발 과정에 회사의 AI 서류평가 솔루션 '프리즘'을 도입했다고 9일 밝혔다. 이는 지난해 일부 금융사만 프리즘을 사용했던 것에서 대폭 확대된 규모다.

'프리즘'은 자기소개서의 표절이나 기업명 오기재 같은 구조적 결함을 찾아내는 것은 물론 내용 평가까지 수행하는 AI 서비스다. 사람이 평균 12분 걸려 검토할 자기소개서를 단 4초 만에 분석해 채용 과정의 효율을 크게 높인다.

무하유, 금융권 채용박람회에 AI 서류평가 서비스 '프리즘' 공급 (사진=무하유)

AI는 지원자의 자기소개서를 ▲답변 적합도 ▲내용 구체성 ▲문법 적합도 ▲조직 적합도 ▲본인 소개 ▲직무 적합도의 6개 항목으로 나눠 평가하고 점수로 환산한다. 평가 결과를 바탕으로 유의미한 구절을 표시하고 면접관을 위한 예상 질문까지 자동으로 만들어준다.

무하유는 이번 박람회에서 취업준비생을 위한 올인원 솔루션 '씨케이 패스(CK PASS)'도 제공했다. 이 솔루션은 자기소개서 분석과 AI 모의면접 등 취업 준비 전 과정을 지원하며 특히 현장에서는 AI 면접 기능이 집중적으로 활용됐다.

회사는 서류평가 외에 대화형 AI 면접 서비스 '몬스터'도 운영 중이다. 몬스터는 지원자 답변에 실시간으로 꼬리질문을 던지고 내용의 정답 여부까지 판단한다. 프리즘과 연동하면 자기소개서 기반의 맞춤형 면접도 가능하다.

신동호 무하유 대표는 "금융권은 블라인드 채용과 공정성이 중요해 AI를 통한 객관적 평가 수요가 계속 늘고 있다"며 "이번 박람회에서 모든 참여사가 프리즘을 활용한 것은 AI 채용이 필수가 됐음을 보여준다"고 밝혔다.