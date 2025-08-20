무하유, GPT킬러에 'GPT-5' 탐지 기능 추가

무하유가 생성형 인공지능(AI) 탐지 서비스 기능을 업데이트해 AI 콘텐츠 검출 수준을 높였다.
무하유는 'GPT-킬러'에 오픈AI의 'GPT-5'로 생성된 콘텐츠를 탐지하는 기능을 추가했다고 20일 밝혔다.
이번 업데이트는 AI 모델의 성능 향상으로 텍스트 식별 난도가 높아진 데 대응한 것이다. 자기소개서나 보고서에서 문장이 획일화되는 현상에 맞춰 개성과 차별성을 확보할 필요성도 반영됐다.
무하유는 자체 학습 파이프라인 기반으로 주요 AI 모델이 공개될 때마다 탐지 알고리즘을 즉시 보강해 왔다고 밝혔다. 이번에도 GPT-5 출시 후 발 빠르게 업데이트가 진행됐다.
GPT킬러는 생성형 AI 표절검사 솔루션이다. 무하유가 운영하는 '카피킬러' 문서 데이터와 한국어 자연어 이해 기술을 결합해 문단 단위로 작성 주체를 추정한다. 이 과정에서 토큰 확률을 역추적해 98% 정확도로 AI 생성 여부를 판별할 수 있다.
문서 유형별로 전용 모듈을 적용해 과제물 자기소개서 논문 생기부 등 다양한 문서를 정밀하게 분석한다. 단일 모듈보다 문서 특성에 맞춘 검사 방식으로 정확도를 높였다.
현재 GPT킬러는 카피킬러와 연계돼 과제의 AI 활용 정도를 파악하고 피드백을 제공할 수 있다. 학생은 과제 제출 전 자율 검증을 거쳐 학습 윤리를 지킬 수 있고 기업은 인사 서비스 '프리즘'을 통해 지원자 서류 검토에 적용할 수 있다.
신동호 무하유 대표는 "AI가 만든 글이 사람의 글과 구분하기 어려워지는 만큼 신뢰할 수 있는 검증 도구의 필요성이 계속 커지고 있다"며 "GPT킬러는 이번 GPT-5를 포함해 최신 AI 모델이 등장할 때마다 발 빠르게 대응해 모두가 안전하고 신뢰할 수 있는 문서 환경을 유지할 수 있도록 지원할 예정"이라고 밝혔다.