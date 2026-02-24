무하유, 김경수 신임 CPO 선임…근거 제시하는 AI 만든다

무하유가 철학적 통찰력을 갖춘 제품 전략 전문가를 영입해 인공지능(AI) 의사결정의 신뢰성을 확보하는 '설명하는 AI' 브랜드 구축에 나선다.

무하유는 김경수 최고제품책임자(CPO)를 영입했다고 24일 밝혔다. 김 CPO는 SK커뮤니케이션즈에서 네이트온과 싸이월드 등 플랫폼을 기획·운영한 비즈니스 전략 전문가다. 앞서 서울대학교 철학과를 졸업하고 동 대학원 인지과학 석사 학위를 취득했다.

무하유는 김 CPO 영입을 계기로 AI 결과에 근거를 부여하는 제품 전략을 강화할 계획이다. 15년간 축적한 데이터와 AI 자산을 활용해 조직 의사결정 구조를 인공지능 전환(AX)하겠다는 목표다.

김경수 최고제품책임자(CPO) (사진=무하유)

무하유는 올해 프로덕트 로드맵의 핵심으로 '설명하는 AI' 브랜드도 제시했다. 이를 위해 서비스별로 분리된 결과물을 하나의 흐름으로 연결한 통합 결과 리포트를 제공한다. 사용자가 결과를 보고 즉시 다음 행동을 결정할 수 있는 의사결정 지원 플랫폼을 완성할 계획이다.

문서 표절검사 서비스 '카피킬러'와 AI 생성 검사 솔루션 'GPT킬러'는 확률과 설명을 분리 제시해 사용자가 책임 있게 판단할 수 있도록 근거 데이터를 제공한다.

AI 서류평가 서비스 '프리즘'은 AI 판단 근거를 법적·윤리적 신뢰 수준까지 끌어올려 선발의 정당성을 확보하는 평가 구조를 제시한다. AI 면접 서비스 '몬스터'는 단순 점수 나열이 아닌 행동에서 역량으로 이어지는 판단 논리를 제공한다. 면접 현장에서 즉시 활용 가능한 해석 가이드를 지원한다.

교육 분야에선 몬스터 구술평가 기능을 통해 AI 시대의 새로운 학습 대안을 제시할 계획이다. AI 생성 검사 기능으로 AI 과제 제출에 대한 1차 방어선을 구축하고, 구술평가로 학습 과정과 이해도를 직접 검증할 환경을 제공한다.

신동호 무하유 대표는 "김 CPO는 지능의 본질을 고민한 철학적 배경과 실무 경험을 모두 갖춘 인재"라며 "AI 의사결정의 신뢰를 확보하는 AX 인프라를 구축할 것"이라고 강조했다.