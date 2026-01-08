지원자는 AI 자소서, 기업은 AI 면접…채용시장 'AI 대 AI' 전쟁 본격화

채용 시장에 인공지능(AI) 바람이 불고 있다. 지원자는 자소서 작성에, 기업은 서류 검증과 면접에 AI를 적극 활용하며 'AI 대 AI' 대결 양상을 보이고 있다. 특히 AI 작성 의심 자기소개서마저 AI가 잡아내면서 지원자와 기업 간 눈치 싸움이 치열해질 전망이다.

8일 무하유가 공개한 '2026 AI 채용 트렌드 리포트'에 따르면 지난해 무하유 AI 면접 솔루션 '몬스터' 도입 고객사 수는 전년 대비 57.8% 증가했다.

몬스터는 AI 인터뷰와 역량검사를 통해 지원자의 직무 적합도와 조직 적합도를 종합 분석하는 솔루션이다. 면접 태도, 의사소통 능력뿐만 아니라 지원자의 답변 내용을 심층 분석해 최적의 인재를 검증한다. 일정 조율이 잦은 수시 채용에서 활발히 활용된다. 또 업무 리소스를 효율화하고 지원자 역량을 심층 검증할 수 있다.

이번 조사에서 AI 인터뷰 응시자 수도 55.2% 오른 것으로 나타났다. 몬스터 내 기능 중 하나인 역량검사 역시 도입 기업이 30.7% 증가했으며 응시자 수도 43.4% 늘었다. 몬스터 내 기능 중 하나인 역량검사 역시 도입 기업이 30.7% 증가했으며 응시자 수도 43.4% 늘었다.

프리즘X몬스터 데이터 통계 (사진=무하유)

AI 인터뷰 응시 시간대는 오후 2~4시가 가장 많았지만 전반적으로 다양한 시간대에 분산됐다. 별도로 복잡하게 일정을 조율할 필요 없이 채용 담당자와 응시자가 편한 시간에 자유롭게 면접을 진행할 수 있다.

AI 서류 분석 서비스 프리즘도 도입 고객이 2024년 대비 23.6% 증가했다. 프리즘은 AI 작성 여부 검사, 자소서 내용 평가, 경험 기반 맞춤 면접 질문 가이드 제공 등의 기능을 제공한다.

관련기사

프리즘 통계 데이터에 따르면 작년 채용에 실제로 제출된 자기소개서 10건 중 6건 이상이 AI로 작성한 것으로 조사됐다. AI 작성 의심으로 확인된 자기소개서는 전년 대비 75.6% 증가했다. 실제 채용에 제출된 자기소개서 중 AI 작성 의심 자기소개서 비율은 48.5%에서 64.4%로 상승했다. 모든 문항에서 AI를 사용한 비율도 8.9%에서 20.6%로 급증했다.

신동호 무하유 대표는 "앞으로 AI 기반 채용 솔루션은 기업의 채용 방식을 넘어 AX(인공지능 전환)를 가속하는 핵심 인프라로 자리잡을 것"이라며 "AI 기반 채용 솔루션은 채용 경쟁력의 문제가 아닌, 기업이 AI 전환을 실제 실행하는지 보여주는 대표 사례가 될 것"이라고 말했다.