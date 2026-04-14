마크 저커버그 'AI 인간' 만든다…직원과 직접 소통

메타가 직원들과 직접 소통할 수 있는 마크 저커버그의 인공지능(AI) 버전을 개발 중이라고 파이낸셜타임스가 13일(현지시간) 보도했다.

이번 프로젝트는 실시간 소통할 수 있는 실사 같은 3D AI 캐릭터 생성 작업의 일환으로 추진되는 것이다. 직원들이 회사 전략이나 정책에 대해 질문할 경우 저커버그의 관점을 반영한 답변을 제공하는 것이 목표다.

마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)도 아바타 학습 과정에 직접 관여하고 있는 것으로 알려졌다. 개발은 알렉산더 왕 최고AI책임자(CAIO)가 이끄는 메타 AI 연구소가 진행하고 있다. 다만 프로젝트는 아직 초기 단계로, 실제 적용 범위나 외부 공개 여부는 확정되지 않았다.

마크 저커버그 메타 CEO (사진=저커버그 공식 페이스북 캡처)

보도에 따르면 메타는 단순한 챗봇을 넘어, 저커버그의 말투와 몸짓, 의사결정 방식, 경영 철학까지 학습한 ‘디지털 복제’에 가까운 AI를 구현하는 데 초점을 맞추고 있다. 이를 통해 직원들이 CEO와 더욱 긴밀하게 연결되어 있다는 경험을 제공하고, AI를 통해 질문과 답변이 가능한 환경을 구축하겠다는 구상이다.

앞서 로이터는 메타가 CEO의 비서 역할을 수행하는 AI 에이전트를 별도로 개발 중이라고 보도한 바 있으나, 해당 프로젝트는 이번 저커버그 AI와는 별개로 진행되고 있는 것으로 전해졌다.

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이번 시도는 AI를 단순한 생산성 도구를 넘어, 실제 인물의 존재감을 대체하는 새로운 인터페이스로 확장하려는 움직임으로 평가된다. 외신들은 이 프로젝트가 성공할 경우 기업 경영 영역에서도 AI 활용이 본격화되는 계기가 될 수 있다고 전망했다.

다만 일각에서는 CEO의 의사결정이 AI에 의해 왜곡되거나 잘못 전달될 가능성에 대한 우려도 제기된다. 특히 민감한 사안에서 실제 입장과 다른 해석이 전달될 경우 책임 소재가 불분명해질 수 있다는 지적도 나온다.