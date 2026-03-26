AI에 수백조 쏟는 메타, 직원 수백 명 자른다

역대 최대 규모 인공지능(AI) 투자를 예고한 메타가 영업·채용·리얼리티 랩스 등 복수 부문에서 수백 명 규모의 구조조정에 착수했다.

25일(현지시간) 블룸버그에 따르면 이번 감원 대상은 총 1000명 미만으로, 미국과 해외 법인 직원 모두 포함된다. 일부 직원에겐 타 직무로의 전환이나 근무지 이동을 조건으로 재직 기회가 주어진다. 리얼리티 랩스 소속 일부 직원은 감원 발표를 앞두고 이날 재택근무를 통보받은 것으로 전해졌다.

메타의 구조조정은 올해만 벌써 두 번째다. 회사는 지난 1월에도 리얼리티 랩스에서 1000명 이상을 정리했다. 당시 메타는 AI 안경·가상현실(VR) 헤드셋 등 AI 웨어러블 분야에 자원을 집중하고, 메타버스 관련 가상 세계 제품 비중을 줄이는 전략 전환을 이유로 내세웠다. 올해 초 기준 메타의 전 세계 임직원은 약 7만 9000명이다.

메타 로고 (사진=로이터/뉴스1)

이번 구조조정은 메타가 AI 분야에 역대 최대 규모 투자를 예고한 시점과 맞물린다는 점에서 주목된다. 메타는 올해 자본지출 계획을 최대 1350억 달러로 제시했다. 마크 저커버그 최고경영자(CEO)는 2028년까지 미국 인프라 프로젝트에 6000억 달러를 투입하겠다고 공언한 상태다. 실제 메타는 정보기술(IT) 업계에서도 AI 분야 최대 지출 기업 중 하나로 꼽혀 왔다.

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메타가 인력 효율화와 AI 투자 확대를 동시에 진행하는 배경엔 저커버그 CEO의 내부 업무 자동화 전략이 깔려 있다. 그는 AI가 회사 업무 전반의 흐름을 바꿔놓을 것이라고 거듭 강조해 왔다. 메타 엔지니어들은 이미 코딩을 비롯한 실무에 AI 에이전트를 활용 중이다.

메타 대변인은 "각 팀은 목표 달성에 최적화된 구조를 갖추기 위해 정기적으로 조직을 재편한다"며 "영향을 받는 직원들에게 가능한 한 다른 기회를 제공할 것"이라고 밝혔다.