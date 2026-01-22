메타, 초지능 AI 모델 완성…6개월 만에 성과

지난해 출범한 메타 초지능연구소가 약 6개월 만에 새 AI 모델을 완성한 것으로 전해졌다.
22일 로이터통신 단독 보도에 따르면 앤드루 보즈워스 메타 최고기술책임자(CTO)는 이날 스위스 다보스에서 열린 연례회의 세계경제포럼에서 이같은 소식을 밝혔다.
보즈워스는 CTO는 "연구팀이 출범 후 약 6개월도 채 지나지 않은 상태에 성과를 냈다"며 "우리는 이 모델을 내부적으로 활용하거나 기술 검증을 진행 중이다"고 말했다.
앞서 외신들은 메타가 텍스트 기반 AI 모델 '아보카도'와 이미지·영상 중심 모델 '망고'를 개발 중이라고 보도한 바 있다. 다만 이번에 내부 전달된 모델이 이들인지에 대해서는 구체적으로 확인되지 않았다.
메타에선 마크 저커버그 최고경영자(CEO)가 AI 리더십을 전면 개편하고 신규 연구조직을 신설한 후 AI 전략 실행에 시동 걸었다. 한때 '라마 4' 모델 성능을 둘러싸고 경쟁사 대비 뒤처졌다는 평가도 받았다.
메타는 올해부터 내년까지 소비자용 AI 트렌드가 자리 잡을 것으로 보고 있다. 최근 AI 모델이 일상적인 질문에는 충분히 대응할 수 있는 수준에 도달했다고 판단했다. 이에 발맞춰 AI 기능을 탑재한 레이밴 디스플레이 안경을 주요 소비자 제품으로 내세우고 있다. 미국 내 수요 대응을 위해 최근 국제 시장 확장을 일시 중단했다.
보즈워스 CTO는 "우리는 새 모델을 일반 사용자가 이용할 수 있는 형태로 제공할 것"이라며 "학습 이후에도 엄청난 작업을 거칠 예정"이라고 강조했다.