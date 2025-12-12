美 타임, 올해의 인물 'AI 설계자들' 뽑았다

매년 ‘올해의 인물’을 선정해 온 미국 시사주간지 타임이 올해는 인공지능(AI) 발전을 주도한 기술 기업인들을 주목했다.

타임은 11일(현지시각) ‘AI의 설계자들’(Architects of AI)을 올해의 인물로 선정했다고 발표했다.

이날 공개된 타임 표지에는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 비롯해 메타의 마크 저커버그, AMD를 이끄는 리사 수, 오픈AI의 샘 알트먼 등 주요 CEO들이 한꺼번에 등장했다.

‘올해의 인물’로 AI 설계자를 선정하면서 타임은 특별히 표지를 두 개 만들었다. 표지 하나는 근로자들이 ‘AI’ 글자 주변을 근로자들이 모여 있는 모습을 담았으며, 또 한 표지에는 AI 혁명을 주도한 주요 기업 CEO를 한 데 모았다.

타임은 “이것은 AI가 2025년에 우리 세계를 어떻게 바꿨는지에 대한 이야기다”면서 “(AI는) 새롭게 흥미로운 방식으로, 그리고 때로는 두려운 방식으로 (세상을 바꿨다)”고 설명했다.

또 타임은“질문이 무엇이든 해답은 항상 AI였다”면서 “의료 연구와 생산성 향상을 이끌었을 뿐 아니라 불가능한 것을 가능하게 만들었다”고 덧붙였다.

생활 뿐만이 아니었다. AI는 정부 정책을 새롭게 바꿨으며, 지정학적 라이벌 관계도 변화시켜버렸다. 가정에 로봇을 들여놓기도 했다.

타임은 “AI는 핵무기 이후 열강들의 경쟁에서 가장 중요한 도구로 등장했다”고 강조했다.

지난해 타임은 미국 대선에서 승리하면서 4년 만에 백악관에 복귀한 도널드 트럼프를 ‘올해의 인물’로 선정했다.