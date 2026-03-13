빅테크 거물들 마이애미로…팔란티어 CEO도 600억대 맨션 매입, 왜?

최근 마이애미가 글로벌 테크 기업 경영진과 억만장자들의 부동산 투자 거점으로 부상하고 있는 가운데 알렉스 카프 팔란티어 테크놀로지스 최고경영자(CEO)도 이 대열에 합류했다. 팔란티어가 본사를 덴버에서 마이애미로 이전하기로 결정하면서 거주 기반을 옮기기 위한 선제적 투자 성격의 부동산 매입으로 풀이된다.

13일 블룸버그통신에 따르면 카프 CEO는 지난해 6월 미국 플로리다주 마이애미비치 인공섬에 위치한 맨션을 약 4600만 달러(약 600억원)에 매입했다. 해당 거래는 팔란티어가 본사를 마이애미로 이전한다고 발표하기 약 7개월 전에 이뤄진 것으로 알려졌다.

공개된 부동산 기록에 따르면 해당 부동산의 매입 주체는 '히비스커스 이스트 LLC(Hibiscus East LLC)'로 확인됐다. 뉴햄프셔 소재 변호사 패트릭 콜린스가 법인 대표로 등록돼 있다. 그는 과거 카프 CEO와 관련된 다른 부동산 거래에도 관여했던 인물로 전해졌다. 카프 CEO 역시 뉴햄프셔에 부동산을 보유하고 있는 것으로 알려졌다.

팔란티어는 이번 거래와 관련해 공식적으로 입장을 밝히지 않았다. 매수 측을 대리한 사우스플로리다 부동산 중개사들과 매도 측을 담당한 중개사 역시 관련 질의에 답하지 않았다.

현신균 LG CNS CEO 겸 사장(왼쪽)과 알렉스 카프 팔란티어 CEO (사진=LG CNS)

앞서 팔란티어는 지난 2월 소셜미디어 X(옛 트위터)를 통해 본사를 콜로라도주 덴버에서 마이애미로 이전한다고 발표했다. 다만 회사는 마이애미에서의 구체적인 운영 계획은 아직 공개하지 않았다. 현재 주요 행정 사무소 주소는 마이애미 도심 북쪽 약 27km 떨어진 아벤투라의 공유 오피스로 등록돼 있다.

팔란티어는 미국 정부와 협력해 군사 작전 지원과 이민 단속 등 분야에서 데이터 분석 기술을 제공하는 기업으로, 국방·안보 기술 산업에서 영향력이 큰 기업으로 평가된다. 블룸버그 억만장자 지수에 따르면 카프 CEO의 순자산은 약 160억 달러로 추산된다.

카프 CEO 외에 마크 저커버그 메타 CEO도 최근 마이애미 인근 인디언 크릭 섬 부동산을 약 1억7000만 달러에 매입하며 마이애미데이드 카운티 최고 거래 기록을 세웠다. 이 지역은 '억만장자 벙커'로 불리는 초고급 사유 섬이다. 알파벳 공동 창업자인 세르게이 브린과 래리 페이지도 올해 마이애미 부동산을 매입한 것으로 알려졌다. 스타벅스 전 CEO 하워드 슐츠 역시 최근 마이애미로 거주지를 옮겼다.

이처럼 글로벌 기업 CEO들이 마이애미로 몰리고 있는 것은 플로리다주가 개인소득세가 없는 세제 환경을 갖춘 데다 최근 금융·기술 기업들의 이전이 이어지면서 새로운 비즈니스 거점으로 급부상했기 때문이다.

블룸버그통신은 "캘리포니아 등 일부 주에서 초고액 자산가를 대상으로 한 세금 인상 논의가 진행되고 있다"며 "이 탓에 이들이 상대적으로 세금 부담이 낮은 플로리다로 이동하고 있는 것으로 보인다"고 분석했다.