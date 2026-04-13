GS파워, 부천 지역주민과 함께 하는 봄축제 개최

GS파워(대표유재영)는 지난 11일 부천 삼정종합사회복지관과 테크노파크 3단지 체육공원에서 지역주민 700여명이 참여한 가운데 어린이 그림그리기 대회와 체험부스 운영 등 다양한 이벤트 행사를 열었다.

그림그리기 대회에는 부천시 거주 초등학생 100명이 참여했다. 또 에어바운스와 미꾸라지 잡기 등 체험형 활동부스와 스퀴시 만들기, 모종심기 등 창작형 제작부스도 운영했다. 이밖에 레크레이션과 축하공연, 바자회가 운영되고, 먹거리 장터 등 다양한 프로그램이 마련돼 지역주민들이 즐거운 시간을 보냈다.

GS파워는 “올해로 7회째를 맞은 GS파워와 지역주민이 함께 하는 봄 축제는 이제 마을축제로 자리매김했다”며 “GS파워는 앞으로도 다양한 문화콘텐츠 개발을 통해 지역주민의 문화복지 증지과 소통의 장을 마련하겠다”고 말했다.

삼정종합사회복지관과 테크노파크 3단지 체육공원에서 11일 열린 GS파워와 지역주민이 함께 하는 봄 축제에서 김기표 국회의원 등 내빈과 그림그리기 참여 학생들이 기념사진을 찍고 있다.

삼정종합사회복지관과 테크노파크 3단지 체육공원에서 11일 열린 GS파워와 지역주민이 함께 하는 봄 축제에서 어린아이들이 미꾸라지 잡기 체험을 하고 있다.