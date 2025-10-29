GS파워, 파주서 '어르신 효(孝) 나들이'행사 개최

GS파워(사장 유재영)는 29일 경기도 파주 일대에서 ‘2025년 GS파워와 어르신이 함께 떠나는 어르신 효(孝) 나들이’ 행사를 진행했다.

이번 행사는 외부 활동이 어려운 어르신들에게 나들이 기회를 제공해 정서적 안정과 삶의 활력을 높이기 위해 마련됐다. 65세 이상 어르신 50분이 참석했다. 특히 어르신들이 뜻깊은 시간을 보내실 수 있도록 장 만들기 체험을 비롯해 오두산통일전망대, 문산자유시장 관람 등 다양한 프로그램을 기획했다.

행사에는 GS파워 임직원도 자원봉사자로 함께 참여해 어르신들의 이동을 돕고 활동을 지원하며 따뜻한 시간을 함께했다. 한 어르신은 “혼자 집에 있는 시간이 많았는데, 이렇게 좋은 곳에 함께 나올 수 있어서 너무 즐겁고 감사하다”며 “직원분들이 세심하게 챙겨줘서 오랜만에 마음이 따뜻했다”고 소감을 전했다.

GS파워는 “이번 나들이를 통해 어르신들이 즐겁고 편안한 시간을 보내셨길 바란다”며 “앞으로도 지역사회 어르신들을 위한 정서지원 활동과 사회공헌 프로그램을 꾸준히 이어가며 따뜻한 에너지를 전하겠다”고 말했다.