GS파워, 이웃과 함께하는 사랑 나눔 김장 행사 개최

GS파워가 겨울철을 맞아 지역사회 이웃들을 위한 지원 활동에 나섰다.

GS파워(사장 유재영)는 19일부터 21일까지 3일간 ‘이웃과 함께하는 사랑 나눔 김장’ 행사를 개최해 부천 지역 주민들에게 김장김치 1500박스를 지원했다.

김장 나눔 행사는 GS파워의 대표적 겨울철 지역사회 상생 프로그램이다. 김장김치 나눔을 통해 인근 주민들의 겨울나기를 지원하기 위해 매년 개최하고 있으며, 난방용품과 급식 서비스도 함께 지역 주민들에게 제공됐다.

특히 김장김치 제작 업체도 주민자치단체와 협의해 선정, 지역 경제 활성화에 도움이 될 수 있게했다.

김장김치를 전달받은 한 주민은 “해가 갈수록 겨울이 추워져 걱정이었는데 이렇게 김장김치를 챙겨주니 큰 힘이 된다”며 “직접 찾아와 전달해 주셔서 마음까지 따뜻해지는 지원이었다”고 소감을 전했다.

GS파워는 “김장 나눔은 매년 주민분들께 도움이 되는 겨울 지원 활동으로 자리 잡았다”며 “앞으로도 지역사회와 함께할 수 있는 사회공헌 프로그램을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

한편, GS파워는 이번 달 27일까지 안양, 군포 지역 주민들을 대상으로도 김장 나눔을 연계해 지원할 예정이다.