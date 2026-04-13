오리온, ‘비쵸비’ 생산능력 2배 확대…딸기맛 상시 출시

오리온이 인기 제품 ‘비쵸비’의 생산 라인을 증설하고 ‘비쵸비 딸기’를 정식 제품으로 출시한다. 늘어나는 국내외 수요에 대응하기 위한 조치다.

13일 오리온에 따르면 회사는 익산 공장에 생산 라인을 추가 구축해 비쵸비 생산 능력을 기존 대비 약 2배로 확대했다. 이에 따라 제품 공급 안정성이 개선되고, 미국·일본 등 해외 시장 수출 물량 확대도 가능해질 전망이다.

지난해 9월 한정판으로 출시됐던 ‘비쵸비 딸기’도 상시 판매 제품으로 전환됐다. 해당 제품은 카카오 비스킷과 딸기 크림을 결합한 형태로 기존 대비 카카오 함량을 높여 맛을 강화한 것이 특징이다.

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비쵸비.(사진=오리온)

비쵸비는 2022년 출시 이후 누적 매출 550억원, 판매량 3300만 개를 기록했다. 일부 유통 채널에서는 품절 현상이 나타나는 등 수요가 지속적으로 확대되고 있다.

오리온은 생산능력 확대를 바탕으로 신규 제품과 해외 시장 공략을 강화할 계획이다.