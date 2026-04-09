오리온, ‘초코송이 말차’ 상시 판매 전환…한정판 완판 후 재출시

오리온이 한정판으로 출시했던 ‘초코송이 말차’를 정식 제품으로 전환해 상시 판매한다. 지난해 완판 이후 이어진 소비자 요청을 반영한 조치다.

9일 회사에 따르면 초코송이 말차는 지난해 10월 한정판으로 출시돼 약 100만 개가 판매되며 단기간에 물량이 소진됐다.

이후 공식 SNS와 고객센터 등을 통해 상시 판매를 요구하는 소비자 의견이 이어지면서 재출시가 결정됐다.

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(사진=오리온)

제품은 말차 초콜릿과 카카오 비스킷을 결합한 형태로, 기존 초코송이 제품에 말차 풍미를 더한 것이 특징이다. 초록색 말차 코팅과 버섯 모양 디자인을 유지해 기존 제품과 차별화를 꾀했다.

오리온은 최근 말차 수요 증가에 맞춰 관련 제품군을 확대하고 있다. 앞서 ‘꼬북칩 말차초코맛’, ‘톡핑 말차블라썸’, ‘초코칩쿠키 말차라떼맛’ 등을 출시한 바 있다.