테슬라, 모델3·모델Y 최대 500만원 기습 인상…보조금 불확실성 여파

테슬라코리아가 수입차 최초로 월간 판매량 1만대를 돌파하며 흥행 가도를 달리는 가운데, 주요 인기 모델의 가격을 전격 인상했다. 업계에서는 정부의 전기차 보조금 제도 개편에 따른 불확실성에 대응해 수익성 방어에 나선 것이라는 해석이 나온다.

10일 업계에 따르면 테슬라코리아는 이날 오전부터 모델3와 모델Y 등 주력 모델의 가격을 사양별로 최대 500만원 인상했다.

세부 인상 내역을 살펴보면, 모델3 퍼포먼스는 기존 5999만원에서 6499만원으로 8.3% 올랐다. 모델Y 롱레인지 AWD는 5999만원에서 6399만원으로 6.6% 상향됐으며, 최근 출시된 모델Y L 역시 6499만원에서 6999만원으로 7.6% 인상됐다.

테슬라가 중국에서 선보인 모델Y L (사진=테슬라)

가격 인상과 함께 일부 사양 및 옵션 정책도 변경됐다. 모델Y RWD와 롱레인지 AWD 트림에서 기존 128만 6000원이었던 화이트 시트 옵션이 단종되고, 모델Y L과 동일한 192만 9000원의 '젠-그레이' 시트로 통합 대체됐다. 20인치 헬릭스 2.0 휠의 색상 또한 기존 크롬에서 다크 그레이로 변경됐다.

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앞서 테슬라코리아는 지난해 말 일부 모델 가격을 최대 940만 원가량 파격 인하하며 시장 점유율을 공격적으로 확대한 바 있다. 그 결과 지난달 기준 1만1130대를 판매하며 수입차 브랜드 판매 1위를 기록했다.

하지만 최근 기후에너지환경부가 발표한 '전기자동차 보급사업 수행자 선정 평가 기준'에 따라 수입차 브랜드 다수가 보조금 지급 대상에서 제외될 가능성이 커지면서, 수익성 확보를 위해 가격 정책을 수정한 것으로 풀이된다.