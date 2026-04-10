"인디아나 존스의 모험 연상"…지프, '랭글러 트레일 헌트' 한정판 출시

지프가 2026년 첫 스페셜 모델로 '랭글러 루비콘 트레일 헌트 에디션'을 국내 20대 한정 출시한다고 10일 밝혔다.

이번 에디션은 고전 탐험 영화 '인디아나 존스'에서 영감을 받아 스스로의 길을 개척해온 이들이 타협 없이 모험에만 집중할 수 있도록 기획됐다.

랭글러 루비콘 하드탑 모델에 엄선된 모파(MOPAR®) 순정 액세서리를 대거 탑재해 랭글러 루비콘의 잠재력을 극대화하는 동시, 지프의 검증된 순정 튜닝의 완성형 패키지를 통해 탐험 정신을 자극한다.

지프, 랭글러 루비콘 트레일 헌트 에디션 국내 오직 20대 한정 판매 (사진=스텔란티스코리아)

트레일 헌트 에디션은 화이트 및 앤빌 두 가지 컬러로 제공되며, 오프로드 주행 시 활용도가 높은 고가의 모파 순정 액세서리가 기본 장착된다.

실제 고객들이 랭글러 구매 시 가장 선호하는 ▲2인치 리프트 킷(330만원대)을 시작으로 험로에서 타이어 탈착을 방지하는 역할뿐만 아니라 ▲비드락 휠(641만원대), 탐험 장비를 효율적으로 적재할 수 있는 ▲루프 랙 및 사이드 래더(133만원대)로 극한의 오프로드 성능을 지원한다.

관련기사

여기에 전면 유리 오염 방지에 효과적인 ▲프론트 에어 디플렉터(28만원대), 12개의 레이저 커팅 홀로 세정 효과를 높인 ▲퍼포먼스 와이퍼(42만원대), ▲사이드 데칼(23만원대)까지 모파 순정 부품 특유의 높은 정합성과 내구성을 갖춘 디테일 액세서리를 추가해 쾌적한 레저 생활을 돕는다.

지프는 이같이 핵심 액세서리 6종에 장착 공임비를 포함하여 약 1325만원 상당의 혜택을 제공하면서도 차량 가격을 기존 루비콘 하드탑 모델 대비 880만원 인상한 9570만원으로 책정해 스페셜 에디션만의 상품성과 가격 경쟁력을 동시에 확보하는 동시에 완벽한 보증 혜택까지 더했다.