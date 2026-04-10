클로버게임즈, 자금난에 법인 파산 신청…다음 달 9일 전면 서비스 종료

클로버게임즈는 심각한 경영 악화로 관할 법원에 법인 파산 신청서를 공식 접수했다고 10일 밝혔다. 지난 2017년 설립된 클로버게임즈는 '로드 오브 히어로즈' 등을 통해 인지도를 쌓아왔으나 결국 8년 만에 운영을 종료하게 됐다.

윤성국 클로버게임즈 대표는 지난 9일 "클로버게임즈는 지속적인 경영 악화와 자금 고갈의 한계를 끝내 극복하지 못하고, 관할 법원에 법인 파산 신청서를 공식 접수하게 됐다"며 이같은 내용을 전했다.

파산의 결정적인 배경에는 지난 2월 국내에 선보인 신작 '헤븐헬즈'의 참패와 완전 자본잠식이 자리 잡고 있다. 회사는 출시 일주일여 만에 구조조정을 단행하고 지난달 초 글로벌 버전 출시로 돌파구를 모색했으나 끝내 재기에 실패했다.

클로버게임즈가 지난 9일 파산을 신청했다.

파산 절차가 개시됨에 따라 현재 운영 중인 모든 게임 서비스는 다음 달 9일 자로 완전히 종료된다. 사측은 지난 6일 인앱 결제를 전면 차단했으며, 외부 서버 제공 업체의 직권 차단 여부에 따라 서비스가 조기 종료될 가능성도 있다고 안내했다.

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사측과 윤성국 대표는 파산을 막기 위해 최근 3년간 30억 원 이상의 사재까지 투입했으나 유동성 확보에 실패했다고 설명했다. 윤 대표는 "끝까지 회사를 살려보기 위해 임직원들과 함께 사력을 다했으나, 결국 물리적 한계에 부딪혀 뼈아픈 결단을 내리게 됐다"고 심경을 전했다.



