클로버게임즈, 신작 '헤븐헬즈' CBT 참가자 모집 시작

클로버게임즈는 H2 스튜디오에서 개발 중인 신작 미소녀 팀 전술 RPG '헤븐헬즈'의 CBT 참가자 모집을 15일부터 공식 홈페이지를 통해 진행한다고 밝혔다

'헤븐헬즈'는 차원 균열 '연옥'이 발생한 가상의 근미래 도쿄를 배경으로, 소녀 전투요원 '윗치(Witch)'들이 도시를 위협하는 악마에 맞서 싸우는 이야기를 담았다. 단테의 '신곡'을 서브컬처 감성으로 재해석한 세계관 속에서, 플레이어는 지휘관 '파우스트 대위'가 되어 윗치들을 지휘하며 도쿄 탈환 작전에 나서게 된다.

이번 CBT는 다음 달 20일부터 23일까지 총 4일간 구글 플레이 스토어를 통해 진행되며, 참가 신청은 공식 홈페이지를 통해 가능하다. 참가자는 정식 출시 전 '헤븐헬즈'를 직접 플레이하고, 피드백을 전달해 게임 완성도를 높이는 과정에 함께할 수 있다.

허동혁 H2 스튜디오 PD는 "'헤븐헬즈'는 우리가 왜, 어떤 캐릭터에 매료되는가에 대한 질문에서 출발한 작품"

이라며, "이번 CBT를 통해 자신만의 히로인을 만날 수 있기를 바란다"고 전했다.

한편, 지난해 AGF 2024에서 '헤븐헬즈'를 처음 선보였던 클로버게임즈는 올해 'AGF 2025'에도 참가해 현장 관람객들과 다시 만날 예정이다. 이번 CBT와 연계해, 참가자 중 추첨을 통해 AGF 입장권을 제공하는 이벤트도 진행한다.