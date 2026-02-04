클로버게임즈 신작 '헤븐헬즈', 국내 정식 출시

클로버게임즈는 신작 미소녀 팀 전술 RPG '헤븐헬즈'를 국내 정식 출시한다고 밝혔다.

이번 신작은 오늘(4일) 오후 4시부터 플레이할 수 있다.

'헤븐헬즈'는 4인 스쿼드 기반 실시간 전투를 중심으로 전개되는 미소녀 팀 전술 RPG다. 이 게임은 차원 균열 연옥이 발생한 근미래 도쿄를 배경으로 삼고 있다. 이용자는 전투요원 윗치를 지휘하면서 악마에 맞서 싸우게 된다.

'헤븐헬즈' 대표 이미지. 사진=클로버게임즈

정식 출시를 기념한 다양한 인게임 혜택도 제공된다. 글로벌 사전등록 100만명 달성에 따라, 모든 이용자는 SSR 등급 캐릭터 에레나를 포함한 사전등록 보상을 받을 수 있다. 또 출시 기념 쿠폰과 인게임 출석 보상, 출석 패스 등을 통해 총 100회 이상 캐릭터 뽑기 기회가 제공된다.

정식 출시를 기념해 SSR 등급 캐릭터 에레나와 유미르를 두고 기간 한정 픽업 선발이 진행된다. 에레나는 어썰트 특기의 염화 속성 캐릭터로 광역 원거리 공격에 강점을 지녔으며, 유미르는 스트라이크 특기의 빙결 속성 캐릭터로 근접 전투에 특화된 성향을 보인다.

정식 출시를 하루 앞둔 지난 3일에는 공식 유튜브 채널을 통해 론칭 기념 프리뷰 방송이 진행됐다. 방송에는 총괄 PD와 기획 디렉터가 출연해 게임의 주요 콘텐츠와 개발 방향을 소개하고, 실시간 질의응답을 통해 이용자와 소통하는 시간을 가졌다.

허동혁 H2 스튜디오 PD는 "출시 전부터 많은 관심과 응원을 보내주신 이용자에게 감사드린다"며 "정식 출시 이후에도 지속적인 업데이트와 소통을 통해 안정적인 서비스와 완성도 높은 콘텐츠를 제공하겠다"고 말했다.

헤븐헬즈는 국내에 선행 출시되며, 한국·일본·대만을 제외한 글로벌 지역 출시는 오는 3월 중 이루어질 계획이다.