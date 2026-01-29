클로버게임즈는 신작 모바일 RPG '헤븐헬즈' 글로벌 사전등록자 수가 100만명을 달성했다고 29일 밝혔다.

헤븐헬즈는 클로버게임즈 산하 H2 스튜디오가 개발한 미소녀 팀 전술 RPG로, 지옥과 연결된 차원 균열 '연옥'이 발생한 근미래의 도쿄를 배경으로 한다. 플레이어는 악마에 맞서는 소녀 '윗치'와 함께 다가오는 운명에 맞선다.

이번 사전등록 100만명 달성에 따라 정식 출시 후 게임에 접속하는 모든 이용자에게 SSR 등급 캐릭터 '에레나'를 포함한 사전등록 누적 보상이 지급된다. 공식 라운지 사전등록 인증 이벤트 참여 시에는 일반 선발 티켓 10개도 제공된다.

클로버게임즈 신작 '헤븐헬즈', 사전등록 100만 돌파

클로버게임즈는 신규 프로모션 영상(PV)을 공개하고 출시 전 이용자 소통 계획도 밝혔다.

출시 하루 전인 다음달 3일 오후 7시에는 공식 유튜브 채널을 통해 프리뷰 방송을 진행한다. 방송에는 총괄 PD와 기획 디렉터가 출연해 인게임 정보와 비공개 테스트 이후 반영된 주요 개선 사항을 소개하고 실시간 질의응답을 통해 이용자와 소통할 예정이다.

H2 스튜디오 허동혁 PD는 "글로벌 사전등록 100만명 달성은 헤븐헬즈를 기다려주시고 응원해 온 이용자 덕분에 가능했던 결과"라며 "출시까지 안정적인 서비스 환경을 준비해 기대에 보답할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

헤븐헬즈는 다음달 4일 국내에 먼저 출시되며, 글로벌 지역 출시는 3월 중으로 예정돼 있다.