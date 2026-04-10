금감원, 한화솔루션 유증 제동…소액주주 임시주총 추진 계속

금융감독원이 한화솔루션이 추진 중인 대규모 유상증자에 제동을 걸었다.

10일 전자공시시스템에 따르면 전날(9일) 금융감독원은 지난달 26일 한화솔루션이 제출한 유상증자 관련 증권신고서에 정정신고서 제출을 요구했다.

정정신고서 제출 요구는 ▲증권신고서가 형식을 제대로 갖추지 않았거나 ▲중요사항에 관해 거짓을 기재했거나 ▲중요사항이 기재되지 않았거나 ▲중요사항의 기재나 표시내용이 불분명해 투자 판단을 저해하거나 오해를 일으킬 수 있는 경우 이뤄진다.

한화 사옥

한화솔루션은 지난달 26일 2조 4000억원 규모 유상증자 계획을 발표했다. 조달 자금 가운데 1조 5000억원은 차입금 상환 등 재무구조 개선에, 나머지 9000억원은 향후 3년간 미래 성장 투자에 활용한다는 계획이다. 다만 증자 대금의 절반 이상이 부채 상환에 투입된다는 점을 두고 소액주주들의 반발이 이어졌고, 주가도 약세를 보여왔다.

주주 반발이 거세지자 한화솔루션은 지난 3일 개인주주들을 대상으로 간담회를 열고 해명에 나섰다. 그러나 이 자리에서 정원영 전 최고재무책임자(CFO)의 발언을 둘러싸고 금감원과의 사전 교감 여부가 논란이 되면서 파장이 커졌다. 이후 금감원은 한화 측과 사전 협의나 승인은 없었다는 입장을 밝혔고, 한화솔루션은 해당 발언이 사실과 다르다며 정 전 CFO를 대기발령 조치했다.

한화솔루션은 유상증자가 중장기 성장 기반 확보와 재무구조 개선을 위한 조치라는 입장이다. 김동관 부회장과 경영진, 이사진이 자사주를 매입했고, 대주주 한화도 초과청약 참여 방침을 밝히며 시장 달래기에 나섰지만, 반대 여론을 돌리지는 못한 모습이다.

소액주주들은 주주행동 플랫폼 액트를 통해 반대 주주 결집에 나섰고, 금감원에 탄원서를 제출하는 등 대응 수위를 높이고 있다. 지분 3% 결집은 달성했으며, 임시주주총회 소집 요구와 주주제안 등 추가 행동을 위한 위임장 확보 작업이 진행 중이다.

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한편 이번 정정신고서 제출 요구로 한화솔루션의 유상증자 일정은 전반적으로 조정이 불가피해졌다. 회사가 3개월 이내 정정신고서를 제출하지 않으면 해당 신고서는 철회된 것으로 간주된다.

한화솔루션 관계자는 "금융감독원의 정정 요구를 엄중하게 받아들이고, 최대한 성실하게 답변하겠다"며 "주주가치 제고를 최우선으로 하고, 정정 요구에 충실히 부합하는 신고서를 준비하겠다"고 밝혔다.