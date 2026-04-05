한화솔루션, 금감원 반박에 사과…"유증 사전 협의 없었다"

한화솔루션이 금융감독원과 사전에 유상증자 계획을 논의했다는 취지의 발언이 사실과 다르다며 주주들에게 공식 사과했다.

한화솔루션은 4일 공식 입장문을 내고 “회사 측 설명 중 금융감독원 관련 발언이 사실과 달랐음을 바로잡고 주주 여러분께 사과드린다”며 “금융감독원에 증권신고서 제출 의사를 사전에 구두로 전달한 사실을 설명하는 과정에서 표현상 오류가 있었던 것으로 나타났다”고 밝혔다.

한화솔루션이 일반 투자자들을 대상으로 연 기업설명회 (사진=지디넷코리아)

한화솔루션은 “간담회에서 회사 관계자가 금융감독원에 증권신고서를 제출하겠다는 의사를 사전에 구두로 알린 사실을 설명하는 과정에서 표현을 잘못 사용했다”며 “마치 유상증자 계획을 금융감독원과 사전에 상의하고 양해를 구한 것처럼 오해를 불러일으켰다”고 설명했다.

이어 “이는 개인의 실수일 뿐 회사의 공식 입장이 아니었다”며 “금융감독원에 증권신고서 제출 예정 사실을 알린 것 외에 신고서 내용에 대해 사전 협의를 하거나 유상증자와 관련해 사전 양해를 구한 사실은 없다”고 강조했다.

이번 사과문의 발단은 지난 3일 열린 개인주주 대상 유상증자 설명 간담회다. 당시 정원영 한화솔루션 최고재무책임자(CFO)는 "금감원의 중점심사는 문제가 있어서 받는 것이 아니라 5000억원 이상 대규모 증자는 무조건 받게 돼 있다"며 "금감원에 증권신고서를 제출하기 전부터 (유상증자)계획이 있다는 것에 대해 설명을 하며, 증권신고서 제출 이후에도 계속 소통하며 충분한 대화를 하고 있다"고 말했다.

금감원과 유상증자 계획을 사전에 소통했다는 취지의 발언을 한 사실이 언론 보도를 통해 알려지자, 금감원은 보도설명자료를 내고 공식 반박했다.

금감원은 “한화솔루션의 2조4000억원 규모 유상증자와 관련해 사전 협의나 승인은 없었다”며 “증권신고서 심사는 엄격한 법적 절차에 따라 증권신고서 제출 후 이뤄지므로 사전에 내용을 조율하거나 승인하는 경우는 전혀 없다”고 밝혔다. 또 한화솔루션에 해당 발언의 경위와 사실관계에 대한 소명을 요청했으며, 결과에 따라 필요한 조치를 검토할 예정이라고 했다.

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금감원의 즉각적인 반박 이후 한화솔루션도 해명과 사과문을 내고 공식 대응에 나섰다.

한화솔루션은 “부정확한 발언으로 간담회에 참석한 주주들에게 잘못된 정보를 전달해 판단에 혼선을 드린 점은 분명한 잘못”이라며 “사전 교감으로 오해를 받게 된 금융감독원 관계자들에게도 죄송하다”고 밝혔다. 이어 “이번 사안을 엄중히 인식하고 향후 주주들과의 소통 과정에서 더욱 신중을 기하겠다”고 덧붙였다.