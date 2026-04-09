다이슨도 휴대용 손선풍기 내놓는다…"가격 약 15만원"

다이슨이 휴대용 선풍기 ‘허쉬젯 미니 쿨(HushJet Mini Cool)’을 공개했다고 엔가젯 등 외신이 8일(현지시간) 보도했다.

허쉬젯 미니 쿨은 최대 6만5000RPM으로 회전하는 브러시리스 모터를 탑재해 최대 초속 25m 풍속을 구현하는 것이 특징이다. 무게는 약 210g으로, 휴대성을 유지하면서도 높은 냉방 성능을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

사진=다이슨

제품은 5단계 풍속 조절과 부스트 모드를 지원해 더운 환경에서도 효과적인 냉각이 가능하다. USB-C 방식으로 충전되며, 전용 충전 스탠드가 함께 제공된다. 또한 본체를 세워둘 수 있어 책상 위에서도 편리하게 사용할 수 있다.

관련기사

사진=다이슨

배터리는 한 번 충전으로 최대 6시간 사용이 가능하다. 가격은 100달러(약 15만 원)로, 다이슨 제품군 중에서는 비교적 저렴한 편이지만 일반 휴대용 선풍기 대비로는 높은 수준이다.

색상은 그레이, 레드, 블루 세 가지로 출시된다. 그레이 모델은 미국에서 9일부터 판매가 시작되며, 레드와 블루 모델은 각각 다음 달과 6월에 순차 출시될 예정이다. 국내에는 다음 달 출시될 것으로 알려졌으며 가격은 미정이다.