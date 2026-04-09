다이슨도 휴대용 손선풍기 내놓는다…"가격 약 15만원"

홈&모바일입력 :2026/04/09 16:17

이정현 미디어연구소 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

다이슨이 휴대용 선풍기 ‘허쉬젯 미니 쿨(HushJet Mini Cool)’을 공개했다고 엔가젯 등 외신이 8일(현지시간) 보도했다.

허쉬젯 미니 쿨은 최대 6만5000RPM으로 회전하는 브러시리스 모터를 탑재해 최대 초속 25m 풍속을 구현하는 것이 특징이다. 무게는 약 210g으로, 휴대성을 유지하면서도 높은 냉방 성능을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

사진=다이슨

제품은 5단계 풍속 조절과 부스트 모드를 지원해 더운 환경에서도 효과적인 냉각이 가능하다. USB-C 방식으로 충전되며, 전용 충전 스탠드가 함께 제공된다. 또한 본체를 세워둘 수 있어 책상 위에서도 편리하게 사용할 수 있다.

관련기사

사진=다이슨

배터리는 한 번 충전으로 최대 6시간 사용이 가능하다. 가격은 100달러(약 15만 원)로, 다이슨 제품군 중에서는 비교적 저렴한 편이지만 일반 휴대용 선풍기 대비로는 높은 수준이다.

색상은 그레이, 레드, 블루 세 가지로 출시된다. 그레이 모델은 미국에서 9일부터 판매가 시작되며, 레드와 블루 모델은 각각 다음 달과 6월에 순차 출시될 예정이다. 국내에는 다음 달 출시될 것으로 알려졌으며 가격은 미정이다.

이정현 미디어연구소jh7253@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
다이슨 휴대용선풍기 손선풍기

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

모든 5G·LTE 요금제, 데이터 무제한 제공...연간 통신비 3221억 절감

알파고 쇼크 10년...이세돌 "AI 쓰는 사람과 격차 벌어졌다"

삼성전자 모바일, 2분기가 '진짜 고비'…적자 전환 우려도

두나무, FIU와 1심서 승소…법원 "고의·중과실 보기 어려워"

ZDNet Power Center