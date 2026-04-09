E1 여수기지, 무재해 42년 달성…안전·환경 결의대회 열어

E1 여수기지가 무재해 42년을 달성한 가운데, 전 직원이 참여한 무재해 결의대회를 열고 현장 안전관리 강화에 나섰다.

E1은 지난 8일 여수기지에서 제30회 안전·환경 무재해 결의대회(이하 무재해 결의대회)를 개최했다고 9일 밝혔다.

이날 행사에는 기지 전 직원이 참여해 사고 상황을 가정한 소방훈련을 실시했으며, 실제 상황 발생 시 신속히 대응할 수 있는 안전관리 체계도 점검했다.

4월 8일 E1 여수기지에서 열린 제30회 안전·환경 무재해 결의대회에서 한상훈 E1 기술안전부문 대표이사가 여수기지 직원들과 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=E1)

E1 여수기지는 지난 3월 민간 에너지업계 최초로 무재해 42년을 달성했다. 회사는 단순한 무사고 기록을 넘어 현장 내 위험 요소를 지속적으로 발굴·개선하며 선제적 안전관리를 이어온 노경 협력의 결과라고 설명했다.

무재해 결의대회는 노동조합 주관으로 구성원들의 안전의식을 높이기 위해 1996년부터 매년 열리고 있다. 에너지업계에서 대규모 안전 결의 행사를 30년간 이어온 것은 드문 사례라고 회사 측은 부연했다.

이날 행사에는 한상훈 기술안전부문 대표와 박승규 노조위원장이 참석했다. 이들은 SHE(안전·보건·환경) 경영방침을 바탕으로 위험성 평가 시스템 고도화와 안전환경보건위원회 운영 등 체계적인 안전관리 활동을 지속해 나가겠다는 의지를 밝혔다.

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박승규 노조위원장은 “현장의 작은 위험 요소까지 놓치지 않는 것이 무재해의 출발점”이라며 “앞으로도 안전관리 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

한상훈 기술안전부문 대표는 “오랜 기간 안전을 최우선 가치로 실천해 온 노동조합과 임직원 모두에게 감사하다”며 “E1이 LPG를 넘어 발전, 수소, 신재생에너지로 사업 영역을 확장하는 과정에서도 무재해 전통은 중요한 경쟁력이 될 것”이라고 말했다.