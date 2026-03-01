LPG값 다시 오른다…E1·SK가스, 3월 공급가 소폭 인상

국내 액화석유가스(LPG) 업계가 3월 가스 공급 가격을 인상했다. 올해 들어 처음 이뤄진 가격 조정이다.

1일 업계에 따르면 E1은 3월 가정·상업용 프로판 가스 가격을 ㎏당 1213.17원, 산업용 프로판 가스 가격을 1219.77원으로 전월 대비 각각 25원 인상했다.

부탄 가스 가격도 전월보다 25원 오른 ㎏당 1570.55원(L당 917.20원)으로 책정했다.

E1 과천 LPG 충전소 전경,(사진=E1)

E1 관계자는 “지난해 12월 이후 국제 LPG 가격이 3개월 연속 상승(톤당 약 75달러)해 큰 폭의 가격 인상 요인이 발생했다”며 “다만 소비자 부담을 고려해 인상분의 일부만 반영했다”고 설명했다.

업계에 따르면 SK가스도 이달 국내 공급가격을 kg당 28원 인상했다. 가정·상업용 프로판을 kg당 1187.73원에서 1215.73원으로, 산업용 프로판은 1287.73원에서 1315.73원으로 올랐다.

국내 공급사들은 소비자 연료비 부담 경감 등을 고려해 그동안 국내 공급가격을 동결해왔으나 원가 상승 요인이 잇따르자 소폭 인상에 나선 것으로 해석된다.