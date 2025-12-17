SK가스, 더 뉴 스타리아 출시 기념 연료비 최대 10배 적립

SK가스는 현대자동차와 함께 ‘더 뉴 스타리아’ 출시를 기념해 LPG 신차 구매 고객 전용 SK LPG 멤버십 프로모션을 17일부터 시행한다.

이번 프로모션은 ‘더 뉴 스타리아 LPG’와 ‘2026 포터 II LPG’ 계약 고객에게 충전 시 바로 체감할 수 있는 연료비 절감 혜택을 제공하는 것이 핵심이다. 신차 구매 시점뿐 아니라 차량 운행 기간 전반에 걸쳐 지속적인 혜택을 제공함으로써 고객의 경제적 부담을 낮추고 LPG 차량 이용 만족도를 높이는 것을 목표로 한다고 회사 측은 설명했다.

SK가스는 전국 현대자동차 지점·대리점에서 ‘더 뉴 스타리아 LPG’와 ‘2026 포터 II LPG’ 신규 계약 고객을 대상으로 전용 멤버십 가입 프로그램을 운영한다. 프로모션 참여를 위해서는 멤버십 가입이 필수다. 고객은 계약 시 제공되는 QR 코드로 멤버십 카드를 신청하고, 차량 출고 시 배송된 카드를 행복1톤 앱에 등록해 각종 혜택을 이용할 수 있다.

(사진=SK가스)

주요 혜택으로는 SK 충전소 이용 시 결제 금액 3%가 OK캐쉬백 포인트로 적립되며, 가입 고객에게는 1만원 상당 웰컴 쿠폰이 제공된다. 이는 일반 회원 대비 최대 10배 수준의 적립 혜택이다.

적립된 OK캐쉬백 포인트는 전국 SK가스 충전소를 비롯해 이마트, CU, GS25, 투썸플레이스, 파리바게뜨, 뚜레쥬르, 11번가, 올리브영, 네이버플러스스토어 등 OK캐쉬백 제휴처에서 사용할 수 있다.

한편 OK캐쉬백 앱 내 이벤트 배너와 현대차 홈페이지를 통해 'Fam-tastic, 더 뉴 스타리아!' 퀴즈 이벤트가 노출되며 더 뉴 스타리아 차량에 관심이 있는 누구나 참여가 가능하다.

SK가스 관계자는 “이번 프로모션은 단순한 신차 구매 혜택이 아니라 차량 운행 기간 동안 지속적으로 연료비 부담을 줄일 수 있는 실질적 지원 프로그램”이라며 “앞으로도 LPG 차량 고객이 보다 높은 경제성과 편의성을 누릴 수 있도록 혜택 프로그램을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.