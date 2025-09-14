SK가스, 르노코리아 'LPG 하이브리드차' 전속 마케팅

SK가스와 르노코리아는 지난 12일 LPG 하이브리드 차량의 성공적 출시와 시장 확대를 위해 전속 마케팅 협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

지난 5일 대한LPG협회는 르노코리아와 LPG 하이브리드 차량 양산에 대한 MOU 체결을 통해 10억원을 지원하기로 했다. 그 재원은 SK가스가 전액 단독으로 마련하면서 르노코리아와 전속 마케팅 협약을 체결했다.

새롭게 선보이는 LPG 하이브리드 차량은 기존 LPI엔진보다 출력과 연비가 크게 향상되고, 배출가스는 대폭 줄인 차세대 LPDi 엔진이 탑재됐다.

SK가스 백흠정 Eco Energy 본부장(왼쪽)과 르노코리아 최성규 연구소장(오른쪽)이 국내 최초 LPG 하이브리드 차량의 성공적 출시를 위한 전속 마케팅 협약을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다.

협약에 따라 양사는 ▲공동 마케팅 활동 및 브랜드 시너지 강화 ▲멤버십 기반 공동 판촉, 홍보 콘텐츠 제작 및 배포, 고객 참여 캠페인 등 온·오프라인 통합 마케팅 ▲제휴 카드 출시, 포인트 연동 등 고객 경험 개선을 위한 신규 마케팅 활동 등 다각적 협력을 추진한다.

SK가스와 르노코리아는 이를 위해 각 사별 대표를 지정해 구체적인 실행 계획과 협업 절차를 수립하고, 상호 보유한 기술과 노하우를 적극 활용해 전략적 시너지를 극대화한다는 방침이다.

이번 협약은 이런 기술적 지원을 바탕으로, 시장 확대와 고객 인식 제고를 위한 마케팅 차원의 협력을 강화하는 데 의미가 있다.

백흠정 SK가스 에코에너지본부장은 “LPG 하이브리드 차량 양산을 지원하는 것은 단순한 투자를 넘어 국내 LPG 산업의 패러다임 전환을 견인하는 의미 있는 행보”라며, “르노코리아와의 전속 마케팅 협약을 통해 고객에게 새로운 가치와 경험을 제공해 LPG 모빌리티 업계 상생을 위해 지속 노력하겠다”고 밝혔다.