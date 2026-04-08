KAIST 교수협의회 추천할 총장 후보 1순위 류석영, 2순위 배충식 교수 확정

회원 586명 투표 결과…이사회 이달 말 총장후보선임위 가동 3배수 결정할듯

과학입력 :2026/04/08 21:49

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

KAIST 교수협의회(회장 이필승)가 총장 후보로 류석영 전산학부 교수와 배충식 기계공학과 교수를 추천 후보 1, 2순위로 각각 선정했다.

투표는 지난 3일부터 8일 오후 6시까지 진행했다. 교협 회원 700명 가운데 83.7%인 586명이 투표에 참여했다. 이에 앞서 지난 2일 교수협의회 총장후보추천위원회는 총장후보 3인(조용훈, 배충식, 류석영 교수)에 대한 합동토론회를 개최했다.

류석영 교수(왼쪽)와 배충식 교수.(사진=KAIST)

1차 투표에서는 류석영 교수가 226표 38.6%를 얻어 1순위로 추천권을 땄다. 이어 조용훈, 배충식 교수 2인을 대상으로 시행한 2순위 투표에서는 배충식 교수가 326표, 55.6% 득표로 2순위 추천을 받게 됐다.

교협 추천을 받게 될 이들 2명은 KAIST 이사회 총장후보발굴위원회에서 발굴한 후보 및 자천으로 지원한 후보들과 함께 이사회 총장후보선임위원회(5명) 심의를 거쳐 3배수 경쟁을 하게 된다. 최종 총장후보 1인은 이사회에서 결정한다.

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총장후보선임위원회는 이달 말 예정된 것으로 알려졌다.

한편 지난 2024년 10월 실시한 교수협의회 총장후보 공모에서는 1순위에 김정호 교수, 2순위 류석영 교수가 각각 추천 받았다.

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
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KAIST 총장후보선임위원회 이사회 교수협의회

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