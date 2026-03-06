KAIST 교수 700명이어 총학생회도 이사회 규탄나서

KAIST 학부·대학원 총학생회(이하 양대 총학생회)가 총장 선임 부결과 관련해 이사회를 규탄하는 성명을 발표하는 등 후임 총장 선정 지연 사태가 걷잡을 수 없이 확산되고 있다.

양대 총학생회는 6일 KAIST 총장 선임 부결 사태와 관련해 이사회의 책임 있는 설명·사과와 조속한 총장 선임, 총장 선임 제도 개선을 촉구하는 공동 성명문을 발표했다.

KAIST 이사회는 지난 2월 26일 임시이사회를 열고 총장후보선임위원회가 선출한 3명의 후보에 대해 표결을 진행했으나, 출석 이사 과반 찬성 득표 기준을 충족한 후보가 없어 제18대 총장 선임안이 최종 부결됐다.

양대 총학생회 측은 이에 대해 "KAIST 개교 55년 역사상 총장 선임안이 이사회에서 부결된 것은 이번이 처음"이라며 "현재 KAIST는 총장 공백 상황이 장기화되고 있다. 이광형 총장의 임기는 2025년 2월 22일 종료됐고, 이후 약 1년간 차기 총장이 선임되지 않은 채 리더십 공백 상황이 이어지고 있다"고 지적했다.

양대 총학생회는 성명에서 이번 총장 선임 부결 결정이 이미 1년간 지속된 총장 선출 지연 상황 속에서 내려진 것으로 결코 가볍게 볼 수 없는 사안이라고 밝혔다.

KAIST 총장은 단순한 교내 행정 수장을 넘어 대한민국 과학기술 방향을 제시하는 자리인 만큼 이번 부결 사태가 과학기술 리더십 공백을 더욱 장기화할 수 있다는 우려도 제기했다.

양대 총학생회는 또 KAIST 이사회가 납득 가능한 설명 없이 선임안을 부결시킨 것은 학내 구성원의 신뢰를 저버린 결정이라고 지적하며 이사회가 이번 결정에 대한 합리적 근거와 향후 대책을 공동체 앞에 명확히 설명해야 한다고 강조했다.

양대 총학생회는 통상 6개월 내외로 마무리되는 총장 선임 절차가 1년 이상 지연된 상황에서 선임안마저 부결된 것은 기관 운영 연속성과 안정성 측면에서도 심각한 문제라고 재차 강조했다.

양대 총학생회는 특히, “설명 없는 결정은 책임을 다한 판단이라 할 수 없다”며 이사회는 이번 결정의 합리적 근거와 향후 대책을 학내 공동체 앞에 명확히 밝혀야 한다고 재차 강조했다.

최정흠 학부 총학생회장은 지디넷코리아와의 전화통화에서 "이사회가 무슨 논의를 했는지 알 길이 없다. 이사회 결정에 대해 상호 소통하고 공유했더라면, 이번처럼 총장 부결 사태는 일어나진 않았을 것"이라며 "이사회 내규를 고쳐서, 논의가 투명하게 진행되도록 할 것"이라고 말했다.

최 회장은 또 교수협의회와의 협력에 대해 "대학 운영 안정성과 총장 선임 절차가 조속히 이루어져야 한다는 입장에서 학내 의견을 수렴해 교협과 소통해 나갈 것"이라고 덧붙였다.